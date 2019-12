BlackFin Capital Partners erhält eine Milliarde Euro für Investitionen in den europäischen Finanzdienstleistungssektor

Frankfurt (ots) -- Buy-out-Fonds "FPCI BlackFin Financial Services Fund III"übertrifft mit 985 Mio. Euro den ursprünglichen Zielwert- Zahlreiche neue Investoren aus Europa und den USA setzen auf dieExpertise von BlackFin Capital PartnersDer Wachstumsinvestor BlackFin Capital Partners hat mit großem Erfolg seinen 3.Buy-out-Fonds aufgelegt. Der "FPCI BlackFin Financial Services Fund III"übertrifft mit einem Volumen von 985 Mio. Euro nach dem Closing bei weitem denursprünglichen Zielwert von 750 Mio. Euro. Neben Investoren, die schon seitlangem auf BlackFin Capital Partners vertrauen, engagierten sich neueInvestoren. Insgesamt stammen die Investoren aus Frankreich (40 Prozent), demrestlichen Europa (30 Prozent) und den USA (30 Prozent).Der "FPCI BlackFin Financial Services Fund III" investiert ausschließlich inFinanzdienstleistungsunternehmen in Europa. Er folgt auf zwei frühereBuy-out-Fonds mit einer starken Performance - Fonds I mit 220 Mio. Euro im Jahr2011 und Fonds II mit 400 Mio. Euro im Jahr 2016 - und schließt ein für BlackFinCapital Partners erfolgreiches Jahr ab.2019 investierte BlackFin mit Fonds II in drei Unternehmen: In Deutschlanderfolgte im April die Übernahme des Allfinanzvertriebs Bonnfinanz AG rückwirkendzum 1. Januar 2019, im April in Frankreich die Übernahme von 73 Prozent anConsultim, einer Immobilien-Vertriebsplattform für Vermögensverwalter undBanken, und im November die Übernahme* einer Verwaltungsgesellschaft, die aufden REIT (Real Estate Investment Trust)-Markt für private und institutionelleInvestoren spezialisiert ist.BlackFin Capital Partners ist ein auf Wachstum fokussierter Investor, der sichauf Geschäfte im Finanzdienstleistungssektor in Europa konzentriert, wiebeispielsweise Zahlungsdienstleister, Technologie-, Vertriebs- undHandelsplattformen oder Vermögensverwalter. Seit Gründung im Jahr 2009 führtedas Unternehmen rund 50 Transaktionen durch. Das Buy-out-Team greift dabei auchauf die Expertise des Fintech-Teams zurück. Mit dem "BlackFin Tech 1" legteBlackFin Capital Partners im Jahr 2018 den mit 180 Mio. Euro größtenunabhängigen Fintech Venture Capital Fonds in Europa auf.Laurent Bouyoux, Gründungspartner von BlackFin: "Unser Ziel ist klar: Wir wollender bevorzugte Partner von Unternehmern sein, die im Finanzdienstleistungssektorin Europa arbeiten. Wir laden sie ein, ihre Projekte gemeinsam mit uns zuverwirklichen." Für seine Buy-out-Fonds analysiert BlackFin Capital Partnersjährlich rund 120 bis 150 Unternehmen.Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer, Managing Director für Deutschland, Österreich unddie Schweiz: "Die Finanzdienstleistungsindustrie verändert sich vor demHintergrund tiefgreifender regulatorischer und digitaler Veränderungen weiterhinstark. Das bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. BlackFin unterstütztUnternehmer mit den notwendigen finanziellen Mitteln, langjähriger Erfahrung undExpertise."Bei der Realisierung des "FPCI BlackFin Financial Services Fund III" wurdeBlackFin Capital Partners beraten von Rede Partners LLP (internationalesFundraising), Jasmin Capital (Institutionen in Frankreich) und Willkie Farr &Gallagher LLP (rechtliche und regulatorische Aspekte).*vorbehaltlich der Zustimmung der FinanzaufsichtÜber BlackFin Capital PartnersBlackFin Capital Partners ist ein auf Wachstum spezialisierter Investor, der2009 gegründet wurde und von sieben Partnern geführt wird: den vierGründungspartnern (Laurent Bouyoux, Eric May, Bruno Rostain and Paul Mizrahi),die seit Jahrzehnten als Manager und Unternehmer in der Finanzindustriezusammenarbeiten, sowie drei im Jahr 2019 ernannten Partnern (Sabine Mathis,Daniel Cohen-Sabban and Damien Lestang). Insgesamt besteht das Team aus rund 30erfahrenen Experten. BlackFin Capital Partners hat Büros in Paris, Brüssel undFrankfurt und konzentriert sich auf Geschäfte im Finanzdienstleistungssektor inEuropa.Weitere Informationen finden Sie auf www.blackfin.comPressekontakt:BlackFin Capital PartnersDr. Kai Wilhelm FranzmeyerManaging Director für Deutschland, Österreich und die Schweizkai.franzmeyer@blackfincp.com+49 69 70795401Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130945/4463151OTS: BlackFin Capital PartnersOriginal-Content von: BlackFin Capital Partners, übermittelt durch news aktuell