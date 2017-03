BlackBerry Secusmart zeigt nächste SecuSUITE-Generation für Samsung Knox

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Düsseldorf (ots) - BlackBerry (NASDAQ: BBRY; TSX: BB) hat amheutigen Tage die nächste Generation seiner SecuSUITE Lösungangekündigt, einer mobilen Sicherheitslösung zur Sprach- undDatenverschlüsselung für Samsung Smartphones und Tablets. DieSecuSUITE for Samsung Knox stellt den Nutzern sämtliche Funktionenzum sicheren mobilen Arbeiten und sicheren mobilen Telefonieren zurVerfügung. Daneben ist die persönliche Nutzung von Apps unterEinhaltung der hohen Sicherheitsanforderungen der deutschenBundesbehörden möglich. Dabei hat der Nutzer die Wahl aus einerVielzahl von Android-Apps, wie z.B. Twitter, Facebook oder WhatsApp.Blackberry Secusmarts neue SecuSUITE for Samsung Knox fügt sichnahtlos in die bestehende Infrastruktur von SecuSUITE for BlackBerry10 und SecuTABLET ein. Die Funktion zum sicheren Telefonieren beruhtauf dem SNS-Standard des Bundesamtes für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI)."Seit dem Start der SecuSUITE for BlackBerry 10 haben wirmaßgeblich dazu beigetragen, mobile Kommunikation mit dem Smartphonesicher zu machen und unseren Kunden in den Behörden zeitgemäßesmobiles Arbeiten auf aktuellen Geräten zu ermöglichen. Mit denSamsung Smartphones und Tablets machen wir genau da weiter. Dabeisteht besonders im Wahljahr die sichere Telefonie an vordersterStelle.", sagt Dr. Christoph Erdmann, Geschäftsführer von Secusmart,anlässlich der CeBIT in Hannover.Die enge parnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Secusmart undSamsung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit bei gleichzeitigeinfachster Bedienbarkeit auf stets aktuellen Geräten. "Eines derwichtigsten Anliegen im Bereich der C-Suite ist die Datensicherheitauf Mobilgeräten von Unternehmen und Regierungsbehörden. Aus diesemGrund hat Samsung die leistungsfähige und mehrfach zertifizierteSicherheitslösung Knox für Android entwickelt, mit der eineumfassende Sicherheit innerhalb einer intuitiven Anwendung garantiertwird", erklärt Sascha Lekic, Director IM B2B bei der SamsungElectronics GmbH. "Mit SecuSUITE für Samsung Knox wird die Sicherheitauf Mobilgeräten auf eine ganz neue Ebene angehoben."Die Ankündigung der neuen SecuSUITE erfolgt zu einer Zeit, in derBlackBerry die Absicherung des Enterprise of Things mit zunehmenderIntensität vorantreibt. Dazu gehört auch die Unterstützung vonRegierungsbehörden bei der Absicherung ihrer mobilen Sprach- undDatenkommunikation.Secusmart stattet seit Jahren die deutschen Bundesbehörden mitmobilen Sicherheitslösungen aus, darunter die als"Kanzlerinnen-Handy" bekannte SecuSUITE for BlackBerry 10 und seitkurzem auch das SecuTABLET. Künftig können Regierungsbehördenmodernste Smartphones wie das Samsung Galaxy S7 und in Kürze auch dasGalaxy S8 zum sicheren mobilen Telefonieren und Arbeiten nutzen. Diesichere Sprache auf den Samsung Galaxy Smarthphones ist kompatibelmit der vorhandenen BlackBerry 10 Lösung und wird auch auf demSecuTABLET zur Verfügung stehen.Weitere Informationen zu BlackBerry Secusmart erhalten Sie unterwww.secusmart.comÜber BlackBerryBlackBerry ist ein Unternehmen für die Entwicklung vonSicherheitssoftware und Dienstleistungen für Mobilgeräte und hat sichder Sicherheit von Menschen, Geräten, Prozessen und Systemen inUnternehmen von heute verschrieben. BlackBerry mit dem Hauptsitz inWaterloo im kanadischen Ontario wurde 1984 gegründet. Darüber hinausbetreibt BlackBerry Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im NahenOsten und Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.BlackBerry ist bei den Aktienmärkten NASDAQ (BBRY) und an der BörseToronto (BB) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.BlackBerry.com.BlackBerry und zugehörige Markenzeichen, Namen und Logos sindEigentum von BlackBerry Limited und sind in den USA und Ländern aufder ganzen Welt registriert und/oder werden dort verwendet. Alleanderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BlackBerryübernimmt keine Haftung für Produkte oder Dienstleistungen Dritter.Pressekontakt:Secusmart GmbH, Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf, Germany,Pressekontakt: Swenja Hintzen, Telefon: + 49 (0)211-447399-251,Mobil: + 49 (0)151-54360563, Fax: + 49 (0)211-447396-251,E-Mail: presse@secusmart.com, Website: www.secusmart.com,Twitter: https://twitter.com/SwenjaHintzeneuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Germany, Telefon: + 49 (0)611-973150, Fax: + 49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Website: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Secusmart, übermittelt durch news aktuell