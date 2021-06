BlackBerry-Aktie: Das ist kein Wunder!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Vor zwei Wochen dümpelte die Aktie von BlackBerry noch bei einem Kurs von knapp acht Euro. Doch dann stießen die Papiere des Herstellers des legendären Smartphone-Vorläufers in ungeahnte Höhen vor: Vor genau einer Woche war die BlackBerry-Aktie plötzlich 17,61 Euro wert, damit hatte sich der Kurs innerhalb von wenigenTage also mehr als verdoppelt. Dass dies nicht lange so blieb, die Papiere ...



