BlackBerry Aktie: Zu beobachtende Werte vor den Ergebnissen!

BlackBerry LTD. (NYSE:BB) Aktien notieren am Donnerstag niedriger, da die Veröffentlichung der Gewinne am Ende des Tages ansteht.

Sell-Side-Analysten erwarten, dass BlackBerrys Verlust pro Aktie bei einem Umsatz von $171,25 Millionen bei 5 Cents liegen wird. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte BlackBerry einen Gewinn je Aktie von 2 Cents bei einem Umsatz von 214 Mio. $ ausgewiesen.

BlackBerry lag bei der letzten



