BlackBerry-Aktie: Zocker-Mania Teil 2

Bei der BlackBerry-Aktie war in den vergangenen Tagen wieder die Hölle los. Der Kurs des einstigen Smartphone-Herstellers machte in den beiden letzten Handelswochen einen unglaublichen Satz nach oben. Ende Mai noch bei ca. 10 CAD (kanadischen Dollar), schoss der Kurs der BlackBerry-Aktie innerhalb weniger Tage auf 19 CAD hoch – annähernd eine Kursverdoppelung. Am gestrigen Handelstag gab der Aktienkurs jedoch wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



