BlackBerry Aktie: Weiterhin im Fokus von WallStreetBets!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Blackberry Ltd (NYSE:BB) und AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) waren mit Abstand die meistgenannten Aktien im Reddit-Investorenforum r/WallStreetBets oder WSB über einen Zeitraum von sieben Tagen, wie am Vorabend einer neuen Handelswoche, laut Quiver Quantitative Data.

WSB ist am bekanntesten für die von Kleinanlegern angeführten Short-Squeezes in GameStop Corp (NYSE:GME) und anderen.

GameStop war der am dritthäufigsten diskutierte Wert über einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung