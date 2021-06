BlackBerry-Aktie: Total irre oder doch eine Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Spekulations-Wut brachte in den vergangenen Wochen so manch gestrauchelte Aktie wieder nach oben – doch wirklich nachhaltig war keine diese Zockereien. Die Werte fielen in der Regel wieder in Richtung der Ausgangsniveaus der wilden Spekulationen zurück.

Nicht anders bei Blackberry. Das sehr bekannte US-Unternehmen in Sachen Kommunikationstechnik hat einen jahrelangen Niedergang des Aktienkurses hinter sich. Doch Ende letzten Jahres wurde der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



