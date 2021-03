BlackBerry Aktie: Patentantrag für autonomes Fahrzeugsystem genehmigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

BlackBerry Ltd (NYSE:BB) wurde am Dienstag ein Patent für “Methoden und Systeme für autonome Fahrzeugbetankung” erteilt. Das in Waterloo, Ontario, ansässige Technologieunternehmen beantragte das Patent am 23. August 2017 und es deckt ein Signalsystem für autonome Fahrzeuge ab. Das Patent wurde durch das US-Patent- und Markenamt erteilt. Das System würde interpretieren, wann ein autonomes Fahrzeug getankt werden muss, bestätigen, wenn sich das Fahrzeug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung