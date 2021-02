BlackBerry-Aktie: Ist BlackBerry zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

BlackBerry Ltd(NYSE:BB) war in letzter Zeit heiß, und das nicht nur wegen seines WallStreetBets Ruhmes. BlackBerry hat einige große Neuigkeiten veröffentlicht, einschließlich Informationen über seine QNX und IVY Systempartnerschaften. Investoren beobachten genau, ob BlackBerry seinen früheren Ruhm zurückgewinnen kann. Es ist fast 13 Jahre her, dass die Aktien des Unternehmens am 2. Juni 2008 ein Allzeithoch erreichten, und es hat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung