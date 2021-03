BlackBerry Aktie: IVY-Innovationsfonds für Startups!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Am Donnerstag kündigte BlackBerry Ltd. (NYSE:BB) die Einführung des BlackBerry IVY Innovation Fund an, um die Entwicklung von datengesteuerten automobilen Ökosystemen zu beschleunigen.

Was geschah

Der Fonds von BlackBerry wird Startup-Unternehmen zur Verfügung gestellt, die die KI-Erkenntnisse von BlackBerry IVY und die Unterstützung von BlackBerry und Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) Cloud-Service-Plattform Amazon Web Services (AWS) nutzen können.

BlackBerry und AWS schlossen sich im Dezember



