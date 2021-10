BlackBerry-Aktie: Hier liegt jetzt eine sehr gute Chance!

Sofern es BlackBerry gelingen sollte, die Kurse um etwa 8,00 EUR stabil zu halten, kann eine Aufwärtsbewegung in Richtung letztes Bewegungshochs erfolgen. Dieses ist bei 9,40 EUR zu finden. Wenn die Bullen dieses Hoch aus dem Markt nehmen, so entsteht ein sehr gutes Kaufsignal. Dieses kann durchaus für eine scharfe Aufwärtsbewegung in Richtung 17,61 EUR und auch bis zum diesjährigen Hochpunkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



