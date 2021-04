BlackBerry Aktie: Das Bullen- und Bärenfall für BlackBerry und IBM!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Am Dienstag gaben BlackBerry Ltd. (NYSE:BB) und die International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) eine neue Partnerschaft bekannt, in der IBM zugestimmt hat, die BlackBerry Spark-Plattform von BlackBerry an Regierungen und Unternehmen im ganzen Land zu verkaufen.

Beide Aktien haben sich kürzlich von neuen Höchstständen zurückgezogen. Während IBM mit einem Minus von 4,6 % gegenüber dem Höchststand vom 29. März von $137,07 gehandelt



