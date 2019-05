Bkw Fmb Energie: Tut sich da was?

Bkw Fmb Energie weist am 07.05.2019, 15:39 Uhr einen Kurs von 64,63 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Elektrische Dienstprogramme" geführt.

Die Aussichten für Bkw Fmb Energie haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bkw Fmb Energie liegt mit einem Wert von 16,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 20 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 20,74. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bkw Fmb Energie-Aktie hat einen Wert von 62,93. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63,65). Wie auch beim RSI7 ist Bkw Fmb Energie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,65). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Bkw Fmb Energie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bkw Fmb Energie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bkw Fmb Energie. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".