Berlin (ots) - Es dürfte allgemein bekannt sein, dass Konzerte von Björkeigentlich IMMER ein Spektakel sind. Weil einfach so gut wie ALLES passierenkann. Hirnsprengende Visuals, Instrumente, die man im Leben noch nicht gesehenhat, Outfits, die wirken, als hätte man sie nicht in Paris designed, sondernzwei Lichtjahre hinter der Venus.Nach Björks bislang aufwändigster Bühnenperformance, "Cornucopia", geht sie 2020nun auf "Björk Orchestral" Tour. Im Gegensatz zu Cornucopias aufwändigerBühnenproduktion wird sich die Isländerin auf dieser Tour auf die akustischenStreicharrangements ihrer bisherigen Werke konzentrieren.In Björks erstaunlicher Karriere passierte es immer mal wieder, dass sie miteinem klassischen Orchester auftrat. Schon ihre "Vespertine"-Tour Anfang derNullerjahre bestritt sie mit über 50 Orchestermusiker*innen, dem Elektro-DuoMatmos und einer Harfenistin. 2017 fuhr sie den Elektronik-Anteil in ihrer Musikdann kurz ganz auf Null und spielte eine fantastische Show in der Walt DisneyConcert Hall mit den Los Angeles Philharmonics.Die Kritiken für diese "unplugged" Orchester-Show waren geradezu hymnisch. AuchPharrell Williams und Florence Welch (Florence And The Machine) waren damals imPublikum und schwärmten im Anschluss über die musikalische Qualität, die neueSounderfahrung und vor allem Björks Stimme und ihre Ausstrahlung auf der Bühne.Nach diesen Lobeshymnen freuen wir uns umso mehr, dass Björk im Rahmen ihrer"Orchestral Tour" zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) -Dirigentin: Christiane Silber - im Juli ein Konzert in der Waldbühne spielenwird.09.07.2020 Berlin - WaldbühneVORVERKAUFSBEGINN:FREITAG, 28.02.2020 - 10.00 UhrTickets unter bjork.tickets.de und bei EventimTicketpreise: 69,00 - 85,00 EuroDie Tickets für das Konzert werden ausschließlich personalisiert verkauft.Personalisiert bedeutet, dass jedes Ticket an nur eine Person gebunden ist, dienamentlich auf diesem erwähnt ist. Diese Person ist Inhaber des Besuchsrechtsund nur diese erhält Zutritt zur Veranstaltung. Es besteht eine Limitierung aufmaximal 6 Tickets pro Kunde. Die Personalisierung der Tickets sowie diebeschränkte Ticketanzahl geschieht aus Gründen der Fairness und zur Vermeidungeines Zweitmarkts, auf dem Tickets oftmals zu überhöhten Preisen angebotenwerden. Durch diese spezielle und bewusste Regulierung des Vorverkaufs, sollmöglichst vielen Fans die Möglichkeit gegeben werden, Tickets zu fairen Preisenzu erwerben. Der offizielle Onlinevorverkauf wird ausschließlich über tickets.deabgewickelt, bei allen anderen Ticketanbietern, die Tickets zum Kauf anbieten,handelt es sich um NICHT AUTORISIERTE Anbieter.