BizLink Technology (Changzhou) Ltd beginnt mit dem Bau einer neuen Fabrik im Changzhou National Hi-Tech District

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 31. Dezember 2019 hat BizLink Technology(Changzhou) Ltd eine Zeremonie anlässlich des ersten Spatenstichs zum Bau derneuen Fabrik in Changzhou im chinesischen Distrikt Xinbei abgehalten. BizLinkTechnology (Changzhou) Ltd wird einen Teil seiner Produktion von Teilen undZubehör für Stromversorgungs-Kabelsätze für PCs, vollständiger Kabelbäume fürFahrzeuge von Tesla sowie von Ladekabeln und Polen in die neue Fabrik verlagern.Die Investitionen in das neue Projekt betrugen insgesamt 120 Millionen USD, beieinem autorisierten Kapital von 40 Millionen USD. Es wird erwartet, dass derAusstoß der Fabrik nach Abschluss einen Jahresumsatz von mehr als 1 MilliardeYuan erzielt (ca. 140 Millionen USD).BizLink ist ein führender Anbieter zuverlässiger Verbindungslösungen fürHochfrequenz-Signalübertragungsausrüstungen, Server-Verbindungslinien,Automobil-Kabelbäume, Kabelbündel für das Batteriemanagement vonElektrofahrzeugen sowie Kabeln der Klassen I und II für medizinische Geräte. Mitjährlichen Absätzen von ca. 3 Milliarden Yuan (ca. 450 Millionen USD) hatBizLink eine lange Kundenliste in den Bereichen Elektro und Automobil aufgebaut.BizLink Technology (Changzhou) Ltd verfügt über ein autorisiertes Kapital von 5Millionen USD und schätzt, dass man im Jahr 2019 672 Millionen Yuan (ca. 97Millionen USD) in Absätzen sowie 33 Millionen Yuan (ca. 4,8 Millionen USD) inSteuern verzeichnete.Informationen zum Changzhou National Hi-Tech District (CND)Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) befindet sich im Herzen des Deltasdes Yangtze-Flusses. Im CND sind mehr als 1.600 Firmen mit ausländischenInvestitionen tätig. In letzter Zeit hat der CND die Geschwindigkeit seinerEntwicklung erhöht und Bemühungen intensiviert, eine Industriebasis zu schaffen.Dazu dienen zwei Stützpfeiler: Maschinenbau (Präzisionsmaschinen) und neue,stärkere Materialien. Die kommenden Branchen sind aus der neuen Generation vonIT, Biomedizin, Fahrzeuge mit neuer Energie, Fotovoltaik und Luftfahrt.Einschlägige Links: www.cznd.gov.cnFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1062684/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpgPressekontakt:Chris Cao+86-15951200078chriscao@cznd.org.cnZhongliang Wang+86-13092527003759965867@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82709/4495669OTS: Changzhou National Hi-Tech DistrictOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell