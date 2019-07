Bittrex verbessert mit der Übernahme von Tradedash seine Fähigkeiten im Handel digitaler Assets

Seattle (ots/PRNewswire) - Bittrex, die führende in den USAansässige Plattform für den Handel digitaler Assets, gab heutebekannt, dass sie mit der Übernahme von Tradedash - einemHandelsinstrument, das professionellen wie privaten Kunden einesichere, individualisierbare Handelserfahrung bietet - ihre Angebotean Echtzeit- und hochentwickelter Technologie weiter ausgebaut hat.Tradedash verschmilzt bewährte Techniken aus traditionellenHandelsmärkten mit dem aufkommenden Blockchain-basierten Ökosystemfür digitale Assets. Neben anderen Funktionen können Tradedash-Nutzerindividuell festlegen, welche Märkte sie auf unterstütztenHandelsplattformen betrachten wollen; sofort Schätzpreise inbevorzugten Währungen sehen; durch das Platzieren mehrerer Orders aufeinmal in oder aus Positionierungen skalieren; und Echtzeitwarnungenerhalten, um sich Marktchancen zunutze zu machen.Tradedash, das 2017 von den Entwicklern Linus Petrén und WesamMikhail gegründet wurde, wurde mit Blick auf Händler digitaler Assetsmit großen Volumen konzipiert. Seit dieser Zeit hat sich diePlattform zu einer beliebten Lösung für anspruchsvolle Händlerentwickelt, die ihre Handelserfahrung mit Echtzeitdaten ausunterstützten Handelsplattformen an ihre Bedürfnisse anpassen wollen.Insgesamt haben Tradedash-Nutzer bislang Orders im Wert mehrererMilliarden US-Dollar platziert."Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Technologie und dieNutzererfahrung zu verbessern. As sich daher die Gelegenheit bot, dieFähigkeiten von Tradedash zu integrieren, mussten wir nicht langenachdenken", so Bittrex-CEO Bill Shihara. "Über die Technologiehinaus stärkt auch der Umstand, dass Linus in unser Team eintritt,unser Unternehmen enorm. Dieser Abschluss verbessert unsere jetzigeSituation und eröffnet uns Chancen für zusätzliche Upgrades derNutzererfahrung in der Zukunft. Für Bittrex ist das eine großartigeKombination, während wir uns weiter dafür einsetzen, die weltweiteAkzeptanz der Blockchain zu steigern.""Als wir Tradedash gegründet haben, war Bittrex unsere erste Wahleiner Handelsplattform, mit der wir uns integrieren wollten", soMitgründer Linus Petrén. "Das Zusammengehen mit der Bittrex-Familieist eine natürliche Progression unseres Geschäfts gewesen, und ichfreue mich sehr darüber, in nun viel größerem Umfang weiterhinhochwertige Produkte beizusteuern."Informationen zu BittrexBittrex, das 2014 von drei Ingenieuren für Cyber-Sicherheitgegründet wurde, ist die führende in den USA ansässige Plattform fürden Handel digitaler Assets, die Kunden eine blitzschnelleHandelsumsetzung, verlässliche Cyberwallets und branchenführendeSicherheitspraktiken bietet. Unser Geschäftsziel ist es, durch dasFördern von Innovation, das Entwickeln neuer und aufkommenderTechnologie sowie den Einsatz für transformativen Wandel zu helfen,die Blockchain-Technologie voranzutreiben. Bittrex, Inc. ist keineregulierte Börse gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen.Erfahren Sie mehr unter https://Bittrex.com.Informationen zu TradedashTradedash ist eine sichere Echtzeit-Schnittstelle, dieGroßvolumen- und Retail-Kunden eine sichere, individualisierbareErfahrung im Handel digitaler Assets bietet. https://tradedash.io/Pressekontakt:Josh Zecherjosh@vrge.usOriginal-Content von: Bittrex, übermittelt durch news aktuell