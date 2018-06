Bittrex gibt Einführung des Fiat-Handels in US-Dollar bekannt

Die Einführung erfolgt schrittweise und beginnt mitUnternehmenskunden.Seattle (ots/PRNewswire) - Bittrex (https://bittrex.com/), dieführende Blockchain-Handelsplattform mit Sitz in den USA, gab heutedie Einführung des Fiat-Handels in US-Dollar für Unternehmenskundenbekannt. Das Unternehmen plant, diesen Service nach und nach für allequalifizierten Kunden anzubieten. Die ersten Märkte für denFiat-Handel bei Bittrex sind Bitcoin (BTC), Tether (USDT) und TrueUSD(TUSD)."Als Inkubator und führender Verfechter der Blockchain-Technologieist Bittrex ständig bemüht, ausschließlich Tokens anzubieten, dienicht nur die besten Geschäftsanwendungen haben, sondern auch dieinnovativsten Blockchain-Projekte weltweit sind", sagt Bill Shihara,CEO von Bittrex. "Wir hoffen, dass die Erweiterung des Fiat-Handelsauf die beliebtesten digitalen Währungen unserer Börse die allgemeineAkzeptanz dieser revolutionären Technologie fördert, da wir unserenKunden nun immer mehr Kauf- und Handelsoptionen für digitaleWährungen in einer sicheren, robusten und zuverlässigen Umgebung mithoher Liquidität bieten können."Shihara fährt fort: "Unternehmenskunden sind erst der Anfang, dennwir planen, den Fiat-Handel auf unsere Einzelhandelskunden und vieleunserer Dienstleistungsanbieter auszudehnen, die mit derBittrex-Plattform arbeiten. Außerdem ist die heutige Bekanntmachungzum Fiat-Handel der erste Schritt in der nächsten Weiterentwicklungunserer Geschäfte: die weitere lokale und globale Expansion durchneue Dienstleistungen und strategische Partnerschaften."Die Erweiterung der bereits breiten Palette an innovativen Tokensund Coins im Angebot von Bittrex durch den Fiat-Handel fördert dieBlockchain-Industrie, indem sie einfachen, schnellen und sicherenZugriff auf zusätzliche Handelsoptionen bietet, die von derzeitigenund potenziellen Kunden gewünscht werden. Das Unternehmenverpflichtet sich zudem der Sicherheit, Compliance und der Inkubationinnovativer Projekte, und dies dürfte das Vertrauen von Kunden wieauch Blockchain-Teams in das langfristige Wachstum der Plattformsichern.Für das Fiat-Handelsprogramm implementiert Bittrex(https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115003684411) einephasenweise Markteinführung, um die Qualitätskontrolle für neueMärkte zu gewährleisten, damit das Unternehmen seinen Kunden einenoptimalen Service bieten kann. Die erste Phase, die heute beginnt,ermöglicht den Fiat-Handel für entsprechend anerkannte Kunden inqualifizierten US-Bundesstaaten und internationalen Regionen. Bittrexwird nacheinander weitere Phasen einführen, um letztendlich denFiat-Handel für alle qualifizierten Kunden anzubieten.Anfänglich wird der Fiat-Handel auf die USA und Kunden in denBundesstaaten Washington, Kalifornien, New York und Montana begrenzt.Jedoch können auch qualifizierte internationale Kunden am Marktteilnehmen. Kunden müssen nicht nur dasStandard-Registrierungsverfahren durchlaufen (einschließlich desNachweises, dass sie in qualifizierten Regionen in den USA oderinternational tätig sind), sondern auch andere spezifische Regeln undBedingungen für den Fiat-Handel erfüllen.Neue Unternehmenskunden, die am Fiat-Handel teilnehmen möchten,sollten unser Anmeldungsformular (https://support.bittrex.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000026631) für Geschäftskundenausfüllen. Derzeitige Unternehmenskunden könnendasAktivierungsformular für den Fiat-Handel (https://support.bittrex.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000047992) ausfüllen.Sobald weitere Phasen eingeführt werden, wird Bittrex Anweisungen zumFiat-Handel für alle Kunden bereitstellen.Informationen zu BittrexBittrex wurde 2014 von drei Netzsicherheits-Ingenieuren gegründetund ist die führende Blockchain-Plattform mit Sitz in den USA. DasUnternehmen bietet blitzschnelle Handelsabwicklung, zuverlässigedigitale Wallets und branchenführende Sicherheitspraktiken. UnsereAufgabe ist die Förderung der Blockchain-Industrie durch Innovation,Inkubation neuer und in Entwicklung befindlicher Technologien sowietransformativen Wandel. Bittrex, Inc. ist keine regulierte Börse nachden US-Wertpapiergesetzen. Detaillierte Informationen finden Sieunter www.Bittrex.com.Pressekontaktpress@bittrex.comOriginal-Content von: Bittrex, übermittelt durch news aktuell