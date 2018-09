Bitte (nicht) klingeln / Ein Drittel der Deutschen ruft Freunde an der Haustür lieber an oder verschickt Nachrichten aufs Handy, statt zu klingeln

Berlin (ots) - // Typische Begegnungen an der Wohnungstür werdenseltener: Fast die Hälfte der Deutschen öffnet seltener die Tür alsvor zehn Jahren// Störung im Alltag: Mehr als jeder Zweite empfindet seineTürklingel als nervig// Ohne Türklingel geht trotzdem nichts: Drei Viertel derDeutschen erhalten mehr als einmal im Monat Online-Lieferungen// Familie, Freunde, Paketboten: In deutschen Heimen klingelt eslaut einer repräsentativen Online-Umfrage von Census Wide im Auftragdes Smart Home-Unternehmens Nest im Durchschnitt mehr als 5 Mal proWoche an der Tür. Tatsächlich empfinden über die Hälfte der Befragtendas Läuten als störend und fast jeder Zweite (45%) gibt an, die Haus-oder Wohnungstür heute seltener zu öffnen, als noch vor zehn Jahren.-- Schreib mir, wenn du vor der Tür stehstGleichzeitig ersetzt das Smartphone immer häufiger die klassischeTürklingel: Knapp ein Drittel der Deutschen (29%) gibt an, denGastgeber über die Ankunft per Handy zu informieren, statt zuklingeln. Dabei lässt sich auch ein Generationsunterschiedfeststellen: Die 18- bis 24-Jährigen greifen sogar fast doppelt sohäufig (40%) zum Smartphone, wie die Generation 55+ (23%).Warum aber wird das Handy generell zur Verständigung an der Türimmer beliebter? Mehr als jeder Vierte (28%) gibt an, das Handy derTürklingel vorzuziehen, weil es 'schneller' und somit auch bequemerist. Das deckt sich mit einem allgemeineren Ergebnis der Umfrage: Aufdie Frage, was die Teilnehmer am meisten an ihrer Klingel ärgert,sagte über die Hälfte (56%), dass sie genervt sind, wenn dieTürklingel sie bei dem unterbricht, was sie gerade tun und dass siedas Gefühl haben, schnell zur Tür rennen zu müssen, um sie zu öffnen.-- Mehr Angst vor der Türklingel als vor dem TelefonFür viele Deutsche, vor allem die jüngere Generation, ist dieTürklingel auch mit negativen Assoziationen behaftet. So gibt knappjeder Vierte (23%) an, sich vor dem Türläuten zu fürchten, wenn erkeinen Besuch erwartet. Auf die 18- bis 24-Jährigen trifft das sogarfast dreimal so häufig wie auf die über 55-Jährigen zu, dieunerwartete Gäste mit weit weniger Misstrauen an ihrer Tür empfangen.Außerdem zeigt die Umfrage, dass die Deutschen mehr als doppelt sohäufig Angst davor haben, an die Tür (36%) als an ihr Telefon (15%)zu gehen. Über ein Drittel (36%) gibt an, die Tür nicht immer zuöffnen, wenn es klingelt und sie gerade keinen Besuch erwarten, vondenen wiederum jeder Zweite (51%) sich so verhält, um dieKommunikation mit Fremden zu vermeiden. Ein Viertel (26%) tut dies,wenn sie alleine zuhause sind, wobei die Zahlen für Frauen hier nochauffälliger sind als für Männer: Während jede dritte Frau (34%)angibt, die Tür nicht zu öffnen, wenn sie allein ist und nicht weiß,wer auf der anderen Seite ist, trifft das nur auf 14% der Männer zu.-- Pakete, Familie, Nachbarn: Die Türklingel spielt weiter einewichtige RolleDoch trotz aller negativen Gefühle spielen Tür und Klingel nachwie vor eine Schlüsselrolle in jedem Zuhause. 6/10 der Befragtengeben an, sich am meisten zu freuen, Familie und Freunden ihreHaustür zu öffnen. Unbekannte Nachbarn werden auf der anderen Seitenur von 5% der Deutschen herzlich empfangen.Recht beliebt ist hingegen auch der Paketbote, der von knapp jedemVierten (24%) als die aufregendste Person bezeichnet wird, der mandie Haustür öffnet. Tatsächlich ist der Paketzusteller in vielendeutschen Haushalten ein häufiger Besucher: Drei Viertel (75%) derBefragten erhalten mehr als einmal im Monat eine Online-Lieferung,wovon sogar über ein Drittel (28%) alle zwei bis drei Wochen Besuchvom Paketboten bekommt.Generell ist die Paketzustellung ein wichtiges Thema für dieDeutschen. Die Gründe: Mehr als die Hälfte der Befragten (56%) gibtan, bereits eine Fehlkommunikation mit einem Paketboten erlebt zuhaben, 44% vermuten in diesem Zusammenhang schon vomZustellunternehmen über den wahren Verbleib ihres Päckchens imUnklaren gelassen worden zu sein."Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die einfache Türklingelreif für ein Update ist. Denn auch wenn sie nach wie vor einenwichtigen Part in jedem Zuhause einnimmt, hat sie sich nicht wirklichunseren neuen Sozial- und Einkaufsgewohnheiten angepasst," so LionelGuicherd-Callin, Head of Product Marketing bei Nest. "VernetzteTürklingeln, wie die Nest Hello, machen es möglich, über damitverbundene Geräte, wie das Smartphone, zu sehen, wer an der Tür stehtund mit diesen Personen zu sprechen. Auf diese Weise könnenunwillkommene Gäste gegebenenfalls abgeschreckt werden, aber nochwichtiger: Wir verpassen so nicht mehr die Besucher oder Momente, diewir lieben."____________________________________________Über die UmfrageAlle Ergebnisse resultieren aus einer repräsentativenOnline-Umfrage, die zwischen dem 29. Juni und 4. Juli 2018 von CensusWide (www.censuswide.com) durchgeführt wurde. 