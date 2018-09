Bitte korrigierte Fassung (Titel im zweiten Absatz) beachten! Das ZDF auf dem Filmfest Hamburg 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF ist mit neun Produktionen auf dem 26. Hamburger Filmfestvom 27. September bis zum 6. Oktober 2018 vertreten.Sechs ZDF-Produktionen werden in der Sektion "Televisionen -Fernsehen mit Format" präsentiert: "Aufbruch in die Freiheit","Blochin - Das letzte Kapitel", "Der Anfang von etwas","Kaisersturz", "Nachtschicht - Es lebe der Tod" und "Vermisst inBerlin". Drei der Filme - "Aufbruch in die Freiheit", "Der Anfang vonetwas" sowie "Vermisst in Berlin" - sind für den "HamburgerProduzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen" nominiert.In der Sektion "Veto!" wird die ZDF/ARTE-Koproduktion "Mir ist esegal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen" gezeigt."Der Unschuldige", eine Koproduktion mit ZDF/Das kleineFernsehspiel und ARTE, bewirbt sich in der Sektion "Freihafen" um den"Hamburger Produzentenpreis für Europäische Kino-Koproduktionen" undden "Art Cinema Award".In der Sektion "Große Freiheit" läuft die ZDF-Koproduktion "Wasuns nicht umbringt". Der Film ist ebenfalls nominiert für den "ArtCinema Award" sowie für den "Hamburger Produzentenpreis für DeutscheKinoproduktionen".https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-auf-dem-filmfest-hamburg-2018/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/filmfesthamburg2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell