In Berlin, Potsdam und Umgebung finden derzeit die Dreharbeiten zur ZDF-Komödie "Mutter kündigt" (Sendeplatz: Donnerstag, 20.15 Uhr) statt. Carla Michelsen (Maren Kroymann) hat die Schnauze voll. 250.000 Euro für jeden und einen Vertrag, der nichts Geringeres beinhaltet, als dass sie ihren drei erwachsenen Kindern kündigt, hat sie vorbereitet. Ob die Kinder sich darauf einlassen? Mit von der Partie sind Jördis Triebel, Stefan Konarske, Ulrike C. Tscharre, Rainer Bock, Britta Hammelstein, Lena Urzendowsky und als Gast Ulrich Tukur. Das Drehbuch schrieben Freya Stewart und Gabriela Sperl. Regie führt Rainer Kaufmann.Phillipp (Stefan Konarske), der Jüngste, verdaut den Schock am schnellsten. Er braucht dringend Geld, da er sich als Banker heftig verspekuliert hat und wegen seiner hohen Schulden mit einem Bein sogar schon fast im Gefängnis steht. Rita (Ulrike C. Tscharre) braucht ein Weilchen, aber auch sie akzeptiert diesen harten Schnitt. Die einzige, die sich vehement gegen diese Kündigung zur Wehr setzt, ist Doro (Jördis Triebel), die mittlere der drei Geschwister. Zu sehr hängt sie an der Familienstruktur.Während die Geschwister es im Elternhaus nicht aushalten und lieber im Hotel übernachten, bleibt Joe (Lena Urzendowsky), Doros Tochter, bei ihrer Oma. Die beiden mögen sich. Als Joe gesteht, schwanger zu sein, rät Carla der Enkelin schnörkellos zur Abtreibung. Joe ist entsetzt. In einer Kurzschluss-Handlung haut Joe mit einem Teil des Geldes ab - mit ungeahnten Folgen.Gedreht wird voraussichtlich bis zum 24. Juli 2020. Der Film ist eine Gabriela Sperl Produktion für W&B Television, Quirin Berg und Max Wiedemann. Ausführende Produzentin ist Miriam Klein. Die Redaktion im ZDF hat Beate Bramstedt. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.