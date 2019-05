Bitte Lösungen für Verbesserungen statt PR-Rituale / Methodische Kritik an der Jahresstatistik des MDK

Berlin (ots) - Die Berichts-Saison hat begonnen: Krankenkassen undMedizinische Dienste veröffentlichen regelmäßig Rankings und Reporte,die sich unter anderem mit der Behandlungsqualität in Arzt- undZahnarztpraxen befassen. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung(KZBV) kritisiert diese Flut von Auswertungen. "Unter dem Deckmantelvon Wissenschaftlichkeit und Patientensicherheit sind sie zu einempolitischen Kampfinstrument der Kostenträger geworden", sagte Dr.Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV."Über die nachweislich ausgezeichnete Versorgungsqualität inDeutschland sagen diese vermeintlich belastbaren Zahlenkolonnen wenigbis nichts aus. Vielmehr handelt es sich häufig umschlagzeilenträchtige PR-Rituale, die Patienten unnötig verunsichern,statt praktikable Lösungen für echte Verbesserungen aufzuzeigen.Angenommene Behandlungsfehler und angebliche Dunkelziffern lassenkaum seriöse Aussagen über die tatsächliche Versorgungsqualität zu."Insbesondere übt die Vertragszahnärzteschaft seit Jahrenmethodische Kritik an der irreführenden Präsentation der Daten inForm reiner Fallzahlen. "Die Ergebnisse werden offensichtlich ausEffekthascherei bewusst nicht in ein transparentes Verhältnis zumBehandlungsaufkommen im jeweiligen Leistungsbereich gesetzt. Immerhinzählt die Zahnärzteschaft mit bundesweit etwa 42.000 Praxen zu einerder am häufigsten konsultierten Facharztgruppen. UnserBehandlungsaufkommen ist folgerichtig enorm. Den 94 Millionen Fällenvon allgemeinen, konservierenden und chirurgischen Behandlungen sowie115 Millionen Behandlungen in allen zahnärztlichen Leistungsbereichenim Jahr 2018 stehen meist wenige vermutete und noch weniger belegteBehandlungsfehler gegenüber", sagte Eßer.Dagegen leiste das System zahnärztlicher Qualitätsförderungtäglich konkrete Beiträge für eine flächendeckend guteVersorgungsqualität. "Die aktive Mitwirkung von Zahnärzteschaft undPraxispersonal ist dabei sehr ausgeprägt - das ist entscheidend!Qualitätsförderung und eine konsequente Fehlervermeidungskulturkönnen nur in den Praxen nach dem Grundsatz Jeder Fehler ist einer zuviel erfolgreich gelebt werden. Trotz höchster Standards lassen sichFehler nie völlig ausschließen. Statt aber auf noch mehr Bürokratieund Bevormundung setzen wir als Berufsstand auf Beteiligung undVerantwortung, um die Patientensicherheit kontinuierlich weiter zuverbessern", betonte Eßer.- Zu den wichtigsten Instrumenten zählt dabei das Netz vonBeratungsstellen bei KZVen und Kammern in den Ländern. Patientenerhalten dort kostenlos und fachlich kompetent Auskunft zuBehandlungen, Therapiealternativen, Kosten, Zweitmeinungsverfahrenund Risiken bei bestimmten Eingriffen(www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de).- Das Online-Berichts- und Lernsystem "CIRS dent - Jeder Zahnzählt!" für Praxen ist ein weiterer Beitrag zu einem Mehr anPatientensicherheit (www.cirsdent-jzz.de).- Auch das kürzlich im Terminservice- und Versorgungsgesetzbestätigte, einvernehmliche Gutachterverfahren dient direkt denPatienten. Als bewährte Form der Überprüfung und Sicherung derBehandlungsqualität ist es bei Patienten, Zahnärzten und Kassen seitvielen Jahren anerkannt (www.kzbv.de).- Die Vertragszahnärzteschaft beteiligt sich zudem an derEntwicklung wissenschaftlicher Leitlinien und gewährleistet so eineVersorgung, die sich am aktuellen Stand zahnmedizinischer Forschungausrichtet.- Zahnärztinnen und Zahnärzte bilden sich über den gesetzlichvorgegebenen Rahmen hinaus fort, erweitern fortlaufend ihreBehandlungskonzepte und sichern ihren Patienten so die Teilhabe amzahnmedizinischen Fortschritt.- Gesetze und Richtlinien beinhalten eine Vielzahl verpflichtenderMaßnahmen der Qualitätssicherung.- Alle Umfragen und Erhebungen weisen für den Berufsstandregelmäßig Spitzenwerte aus: Vier von fünf Patienten würden ihrenZahnarzt weiterempfehlen. Die Gesamtzufriedenheit ist damit höher alsbei Haus- und Fachärzten.Die KZBV-Grafik "Das System der vertragszahnärztlichenQualitätsförderung"(https://www.kzbv.de/was-ist-qualitaetsfoerderung.439.de.html) stelltdie Vielzahl der Instrumente zur Steigerung der Behandlungsqualitätleicht verständlich dar.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell