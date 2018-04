Mainz (ots) -Korrektur im ersten Absatz: Bitte verwenden Sie diesen Text.Nach der erfolgreichen TV-Ausstrahlung von "Ku'damm 59" im ZDFfindet der Dreiteiler auch in der ZDFmediathek ein großes Publikum:Der erste Teil erreicht bis einschließlich 3. April 2018 mit 1,42Millionen Online-Sichtungen den höchsten Wert, den der Abruf einesVideos bisher in der ZDFmediathek erzielt hat. Teil 2 liegt bei 1,15Millionen Sichtungen. Teil 3 von "Ku'damm 59" liegt mit 1,35Millionen Sichtungen auch über dem bisherigen Höchstwert, dem von"heute-show - Der Jahresrückblick" 2017, mit 1,18 MillionenSichtungen. 3,91 Millionen Online-Sichtungen hatten die drei Folgenbisher gemeinsam, daraus ergibt sich ein Durchschnitt von 1,31Millionen.Umgerechnet auf die TV-Kennzahl "Sehbeteiligung" wurden die Folgenonline durchschnittlich von 0,56 Millionen Zuschauern geschaut.Aufgeteilt auf die einzelnen Folgen sind das für Folge 1 0,50Millionen, für Folge 2 0,52 Millionen und für Folge 3 0,64 Millionen.Am 18. März 2018 gingen alle drei Folgen online. Die TV-Ausstrahlungerreichte im Durchschnitt 5,85 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 16,8Prozent). Damit fanden 9 Prozent der Nutzung von "Ku'damm 59" onlinestatt.Mit dem Angebot in der ZDFmediathek werden auch die Zuschauererreicht, die flexibel, mobil und in direkter Folge alle drei Teileder Familiengeschichte schauen möchten.Heike Hempel, stellvertretende ZDF-Programmdirektorin: "Wir freuenuns sehr, dass 'Ku'damm 59' eine so große Resonanz in der Mediathekhat. Zusammen mit der linearen Nutzung ist es der Fortsetzung derFamiliengeschichte, die die weiblichen Themen der 50er Jahre erzählt,erneut gelungen, zum Fernsehereignis zu werden, das alle Generationenerreicht und berührt hat."Alle Folgen, sowohl von "Ku'damm 59" als auch von "Ku'damm 56",sind noch bis März 2019 in der ZDFmediathek abrufbar.Die prominent besetzte Geschichte über Caterina Schöllack (ClaudiaMichelsen) und ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga(Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle), die sich in der starrenGesellschaft im Berlin der 50er Jahre zurechtfinden müssen, wurde am18., 19. und 21. März 2018 im ZDF ausgestrahlt.Idee und Bücher stammen von Annette Hess, Regie führte Sven Bohse.Die Familiengeschichte ist eine UFA FICTION Produktion im Auftrag vonZDF und ZDF Enterprises. Produzenten sind Nico Hofmann und BenjaminBenedict. Die Redaktion im ZDF haben Bastian Wagner, Beate Bramstedtund Heike Hempel.https://zdf.de/filme/kudamm-59https://presseportal.zdf.de/pm/kudamm-59/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kudamm59Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell