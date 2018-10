Bitte des IB an alle Medienschaffenden in Deutschland: Wo IB draufsteht, sollte auch immer der IB drin sein!

Frankfurt am Main (ots) - In den vergangenen Tagen wurde wiedervermehrt über die Aktivitäten der Identitären Bewegung Deutschlandberichtet. Dabei wurde die Identitäre Bewegung wiederholt mit "IB"abgekürzt.Der Internationale Bund stellt klar: wo "IB" draufsteht, sollteauch immer der IB drin sein. Der Internationale Bund (IB) steht seitfast 70 Jahren für Toleranz, Chancengleichheit, das friedlicheZusammenleben von Menschen aus anderen Kulturkreisen, für dieFörderung sozial benachteiligter Menschen. Der Gegensatz zu denZielen der Identitären Bewegung könnte nicht größer sein.Leider lassen sich zwei Buchstaben IB als Unternehmensnamerechtlich nicht schützen, sodass wir nicht juristisch gegen dieIdentitäre Bewegung vorgehen können.Der IB bittet alle Medienschaffenden darum, bei einerBerichterstattung die Identitäre Bewegung nicht mit IB abzukürzen.Das hat in der Vergangenheit schon zu großen Irritationen bei vielender mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt.MenschSein stärken ist das Leitmotiv ihrer Arbeit. Und das lässt sichnicht mit den Zielen der Identitären Bewegung verbinden.Pressekontakt:Internationaler BundPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112 u. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell