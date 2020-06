Bitte Ergänzung beachten! Der 3satFestspielsommer vom Schleswig-Holstein Musik Festival 2020 / Mit Sol Gabetta, Martin Grubinger, Xavier de Maistre und anderen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie die Ergänzung nach dem 3. AbsatzSonntag, 5. Juli 2020, 20.15 Uhr ErstausstrahlungBeim Eröffnungsfest des "Sommer der Möglichkeiten" präsentiert das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) Anfang Juli ein hochkarätig besetztes Konzert auf Gut Hasselburg. Es spielen Xavier de Maistre (Harfe), Sol Gabetta (Cello), Martin Grubinger (Percussion), Avi Avital (Mandoline), Sabine Meyer (Klarinette) und Janine Jansen (Violine) sowie Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert. In 3sat ist das Konzert vom "Schleswig-Holstein Musik Festival 2020" am Sonntag, 5. Juli 2020, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung zu sehen - und bereits um 20.05 Uhr in NDR Kultur zu hören. Julia Westlake führt durch den Abend.Auf dem Programm stehen Werke aus unterschiedlichen Epochen vom Barock bis in die Gegenwart: Sol Gabetta und Janine Jansen spielen Zoltán Kodálys Duo für Violine und Violoncello op. 7, Martin Grubinger Thirteen drums von Maki Ishii und Xavier de Maistre gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester François-Adrien Boieldieus Stück für Harfe und Orchester C-Dur in einem Arrangement von Arthur Lilienthal. Außerdem sind Werke von Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören.Nach der Festivalabsage hat das SHMF den "Sommer der Möglichkeiten" ausgerufen und innerhalb von acht Wochen ein den veränderten Bedingungen angepasstes Programm entwickelt. Live, im Radio, im Fernsehen und im Internet präsentiert das SHMF im Juli und August 2020 Künstlerinnen und Künstler bei rund 100 Veranstaltungen auf unterschiedlichen Kanälen. Das Programm ist so konzipiert, dass kurzfristig auf Veränderungen der Bedingungen reagiert werden kann. Details zu Daten, Orten, Sendeterminen und Eintrittskarten werden unter dieser Website veröffentlicht: https://shmf.deWeiter geht es im 3satFestspielsommer am Samstag, 11. Juli 2020, um 20.15 Uhr mit dem "Benefizkonzert des hr-Sinfonieorchesters" für das Rheingau Musik Festival. Das hr-Sinfonieorchester, das traditionell das Rheingau Musik Festival in der Basilika des Kloster Eberbach eröffnet, wandelt das abgesagte Konzert zu einem Benefizkonzert um. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada spielt das Orchester mit Stargeigerin Lisa Batiashvili ein Konzert zugunsten der gemeinnützigen Stiftung des Rheingau Musik Festivals im Kloster Eberbach. "Damit setzen wir ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Festival", sagt Andrés Orozco-Estrada. Er hat Stücke zu den Themen Licht, Freiheit und Hoffnung zusammengestellt - von Bach über Beethoven bis Mendelssohn. Das Konzert ist bereits am Freitag, 19. Juni 2020, um 19.00 Uhr im Rahmen von "Stage@Seven" als Video-Livestream auf der Website und den Social-Media-Kanälen des hr-Sinfonieorchesters sowie als Live-Übertragung in hr2-kultur zu erleben und am Sonntag, 28. Juni 2020, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen zu sehen.Auch in Coronazeiten reist 3sat im Festspielsommer zu den großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele präsentieren sich in diesen Zeiten anders und neu - 3sat ist dabei. Dort, wo es nicht möglich ist, können Klassikfans herausragende Konzerte und Opernhighlights aus den vergangenen Jahren erleben. Viele Konzerte und Aufführungen auch unter https://3sat.de.Sollten Veranstaltungen aufgrund der Coronakrise abgesagt werden, informiert 3sat kurzfristig über Programmänderungen.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satFestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4620125OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell