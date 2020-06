"Bitte das Bauchgefühl nie außen vor lassen, es ist kein KPI den man auf eine Liste schreiben kann, aber für mich ist es mit das Allerwichtigste" - Katja Hofem von Joyn ist zu Gast bei 2HerrenmitHund (FOTO)

München (ots) - Vom klassischen Mainstream-Medium zur jungen Streaming-Plattform. Vom Zuschauer zum User. Von Eigenproduktionen zu "Originals". Von der Königin des Privatfernsehens zur Kaiserin eines Streaminganbieters. Katja Hofem, Geschäftsführerin von Joyn - das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery - ist zu Gast in der neuen Podcastfolge von "ZWEI HERREN MIT HUND"... gemeint sind natürlich die zwei Gastgeber Kai Blasberg und Thomas Koch.Katja Hofem weiß wie kaum eine andere ihrer Branche, was man in der Realität alles in Bewegung bringen kann, wenn man ein Massenmedium richtig bedient. Sie war maßgeblich an gigantischen Fernsehformaten wie "Big Brother" und "Popstars" beteiligt, Formate die letztlich TV-Geschichte schrieben. Man kann sogar mit Recht behaupten, Katja Hofem ist höchstselbst ein Stück wunderbare TV-Geschichte. Mit Stationen bei RTL ZWEI, kabel eins, sixx und DMAX ist Katja durch und durch erprobte Fernsehmacherin.Jetzt ist sie in der Geschäftsführung von Joyn und zeigt dort ziemlich eindrucksvoll, wie man sich gegen Aussagen à la "Och nö, bitte nicht noch eine Streamingplattform" behauptet und sich mit cleverer Markenführung von der Vielzahl der Streaming-Angebote markant absetzt.Warum da manchmal ein gewisses Bauchgefühl, Zeitgeist und eine starke Zuschauernähe wichtiger sein können als Zahlen, Daten und Fakten - das erklärt Katja Hofem gerne selbst. Über die außergewöhnliche Karriere, einer außergewöhnlichen Frau jetzt in der neuen Folge von Zwei Herren mit Hund auf auf Spotify (https://open.spotify.com/show/70d28a9gvtMjsBnVMjkiY6) , iTunes (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zwei-herren-mit-hund/id1461459752) und Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/49-zhmh-28-katja-hofem) .Der Podcast ZWEI HERREN MIT HUND wird präsentiert von DWDL.de (https://www.dwdl.de/2herrenmithund/)Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4635077OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell