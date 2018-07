Bitsane kündigt den Start von neuen Token auf der Plattform an

Dublin (ots/PRNewswire) -Die vertrauenswürdige europäische Kryptobörse betreibt jetzt nochumfangreichere Notierungen und fügt Kryptowährungen wie CLAM,DogeCoin, Namecoin, Peercoin, SMS Coin, TIME, Vericoin, Vertcoin undToken Gnosis, Melon und Augur zur Bitsane-Plattform hinzu.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/721120/Bitsane.jpg )Für alle neu hinzugefügten sowie bereits auf der Plattformbetriebenen Coins und Token sind 0 % Einzahlungsgebühren fällig.Bitsane-Benutzer können jetzt mit Währungspaaren aus der folgendenListe handeln:CLAM: CLAM/BTCDoge: BTC/DOGEGnosis: GNO/BTC, GNO/ETHMelon: MLN/BTC, MLN/ETHNamecoin: NMC/BTCPeercoin: PPC/BTCAugur: REP/BTC, REP/ETHSMS Coin: SMS/BTCTIME: TIME/BTCVericoin: VRC/BTCVertcoin: VTC/BTCBitsane konzentriert sich auf die Bedürfnisse der modernenKrypto-Community und aktualisiert ständig seine Handelsplattform,entwickelt neue Sicherheitstools und fügt neue Token und Coins hinzu.Seit ihrem Start im Jahr 2016 gilt die Börse heute alszuverlässiger Service. In nur zwei Jahren konnte sie das Vertrauenvon mehr als 236.000 Nutzern gewinnen und ihre Kunden kommen derzeitaus über 200 Ländern. Bitsane bietet Möglichkeiten fürKrypto-zu-Krypto- und Fiat-Krypto-Operationen und umgekehrt.Das sind aber nicht die einzigen Neuigkeiten von Bitsane: DieBörse gibt außerdem einen Wechsel bei der Richtung an, die Anybitseinschlägt.Tatsächlich wurde Anybits seit dem Start der Plattform alsTeilprojekt von Bitsane betrachtet. Ursprünglich war die Plattformnur für den Handel mit Kryptowährungen gedacht (zumeist für neue undexperimentelle Währungen). Bitsane ändert derzeit das Zielkonzept vonAnybits, so dass das Projekt jetzt nicht mehr wie eine eigenständigePlattform funktioniert und alle Währungspaare und Einlagen zu Bitsaneübertragen werden.Pressekontakt:administration@bitsane.comAidas Rupsys+353-768-886-722Original-Content von: Bitsane, übermittelt durch news aktuell