Bitsane debütiert als erste Börse USDT/EUR-Paar

Dublin (ots/PRNewswire) -Bitsane hat zum 13. November angekündigt, dass es Tether (USDT)auf seinen Plattformen gepaart mit den folgenden Währungen notierenwird: EUR, BTC, ETH, LTC, XRP, DASH, BCH, DOGE, ETC, REP.Tether (USDT) ist die erste sogenannte "Stablecoin", die 2014 anden Start ging. Die Entwickler wollten einen "digitalen Dollar"schaffen, der im Verhältnis 1:1 durch den echten US-Dollarabgesichert ist. In den zurückliegenden zwei Jahren haben zahlreicheHandelsplätze Tether (USDT) als Alternative zu Rechengeld notiert,aber nur wenige bieten die Paarung USD/USDT an. Jetzt bietet Bitsanezum ersten Mal überhaupt die Option des Handels von EUR zu USDT an.Bitsane ist eine europäische Krypto-zu-Krypto- undKrypto-zu-Rechengeld-Börse, die im November 2016 Premiere feierte.Heute zählt die Plattform 240.000 Nutzer mit 25.000 Transaktionen proTag und einem Handelsvolumen von über 6 Mio. $.'Wir wollen für unsere Nutzer die absolut bestenHandelskonditionen herstellen. Der Kundenservice hat bei uns oberstePriorität, daher freuen wir uns ganz besonders, die Notierung vonTether auf unserer Plattform zu melden.' - Bitsane TeamPressekontakt:Aidas Rupsys+353-768-886-722administration@bitsane.comOriginal-Content von: Bitsane.com, übermittelt durch news aktuell