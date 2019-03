Bitsane-Börse listet EOS

Finanztrends Video zu



- Einzigartige Währungspaare jetzt für Trading verfügbarDublin (ots/PRNewswire) - Bitsane, Europas Kryptowährungsbörse,hat am Dienstag, den 12. März, EOS gelistet, die fünftgrößteKryptowährung nach Marktkapitalisierung. Die Bitsane-Plattform bietetden Handel mit EOS gepaart mit den folgenden Währungen an: BTC, ETH,EUR, USD, USDT, ETC, XRP, BCHSV.Bitsane ist die einzige Plattform, die die Handelspaare EOS/ETCund EOS/BCHSV anbietet. Das Hinzufügen dieser neuen Paare zu Bitsaneverbessert die Zugänglichkeit für Händler und bietet neueMöglichkeiten. Bitsane nimmt Feedback seiner Nutzer ernst und bietetauf seiner Plattform verschiedene Handelsmethoden entsprechend derNutzerpräferenzen an. Durch die Einführung zahlreicher Handelspaarereduziert sich der für einen erfolgreichen Handel benötigte Zeit- undGeldaufwand.Warum sollten Sie mit EOS handeln?Block.one hat das EOS.IO Blockchainprotokoll zum Einsatz vondezentralisierten Apps bekannt gegeben. Es wurde am 1. Juni 2018 alsOpen-Source-Software eingeführt. Eine Milliarde Token wurden vonblock.one als ERC-20-Token ausgegeben. Dies garantiert, dass dienative Kryptowährung beim Start großflächig distribuiert wird. Durchdie Distribution kann jedermann die EOS-Blockchain starten.EOS ist auch für Investoren attraktiv. EOS entwickelte eininnovatives Drittpartei-Kapitalanziehungssystem: Die potenziellenMöglichkeiten des Systems werden unter allen Netzwerknutzernentsprechend der Anzahl erhältlicher EOS-Token verteilt. Hat einNutzer also eine bestimmte Anzahl von Token, hat er automatisch dieBerechtigung, die dieser Zahl entsprechenden Ressourcen zu verwalten.Dadurch öffnen sich enorme Verdienstmöglichkeiten. Tokeninhaberbekommen auch die folgenden Boni:· Sie können für Transaktionen im System Geld verlangen;· Zugriff auf die Lagerungsmöglichkeiten in der Blockchain;· die Auswirkung auf das Systemmanagement;· der Zugriff auf die im System entwickelten Anwendungen undihre Benutzer;· Dividenden von EOS;· Airdrop - Distribution der im System vorhandenenKryptowährung.Die Idee von EOS ist innovativ. Wird EOS gemäß den Versprechungenimplementiert, könnte die Währung eine komplett neue Stufe in derEntwicklung von Blockchaintechnologie darstellen und Möglichkeiten inForm von beeindruckendem Einkommen für Investoren des Unternehmensund Tokeninhaber bieten.Informationen zu BitsaneBitsane ist eine europäische Kryptowährungsbörse. Die im Jahr 2016gestartete Plattform hat ihre Dienste weiterentwickelt und neueFunktionen eingeführt, wobei besonderes Augenmerk auf ihreStabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gelegt wurde.Über 20 gängige Kryptowährungen sind auf der Handelsplattformverfügbar, z. B. BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH, BSV und andere. Einbequemes System des währungsübergreifenden Handels, die Möglichkeit,aktive Orders zu bearbeiten und ein "Cold Storage"-Sicherheitssystemschaffen eine perfekte Grundlage für aktives Trading.Pressekontakt:https://bitsane.comOriginal-Content von: Bitsane, übermittelt durch news aktuell