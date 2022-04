Bitmax kündigt Upgrades seiner Plattform für Q2 an

London (ots/PRNewswire) -Maklerplattformen sind heute das wichtigste Mittel für den Zugang zu den Finanzmärkten und damit eine der wichtigsten Komponenten, die die Erfahrung der Nutzer bestimmen. Zweifellos kann eine Plattform mit einem benutzerfreundlichen Design, einer zuverlässigen und schnellen Ausführung und mehreren Analysewerkzeugen einen erheblichen Unterschied bei den Ergebnissen ausmachen. Auf der Grundlage solcher Fakten, hat Bitmax (http://bitmaxonline.com/) Pläne für ein Upgrade seiner Plattform im zweiten Quartal 2022 angekündigt.„Wir sind uns bewusst, dass die Nutzer mehrere professionelle Tools und Dienstleistungen benötigen, um ein erstklassiges Erlebnis zu haben", erklärte Alexander Kardom, Sprecher von Bitmax. „Dementsprechend haben wir die Technologie und die Funktionen unserer eigenen Plattform verbessert, um eine nahtlose Umgebung für unsere Mitglieder zu schaffen. Mit diesem innovativen Update können die Marktteilnehmer die Vorteile verschiedener Tools, Echtzeit-Marktdaten und schneller Transaktionen nutzen und so ihre Unternehmungen auf eine neue Ebene bringen."Navigieren Sie auf digitalen Märkten mit einer führenden PlattformBitmax ist eine zuverlässige Brokerage-Plattform, die es ihren Kunden ermöglicht, auf einer flexiblen Plattform an einer umfangreichen Sammlung digitaler Münzen teilzuhaben. Der Broker integriert eine solide Sicherheitsinfrastruktur und die neueste Technologie, um die Markterfahrung der Nutzer zu verbessern. Darüber hinaus bietet die Marke schnelle Ausführungen, eine Reihe von Analysetools und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, um den Komfort der Nutzer zu erhöhen.„Unser Ziel bei Bitmax ist es, die Transaktionspraktiken für digitale Vermögenswerte neu zu gestalten und die erste Wahl von Enthusiasten weltweit zu werden", erklärt Kardom. „Wir bieten unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und eine technologisch fortschrittliche Plattform, um einen optimalen und sicheren Rahmen für sie zu schaffen. Darüber hinaus bemüht sich unser Spezialistenteam neben dem jüngsten Upgrade der Plattform nach Kräften, weitere Verbesserungen in unserem System einzuführen."Informationen zu BitmaxMit dem Ziel, das neue Zeitalter des digitalen Münzmarktes zu repräsentieren, bietet Bitmax eine Vielzahl von Münzen an. Nutzer können auf der intuitiven Bitmax-Plattform nicht nur Bitcoin oder Ethereum, sondern auch verschiedene andere aufstrebende Münzen kaufen oder verkaufen. Diese Plattform ist für alle Arten von Nutzern konzipiert. Außerdem bietet die moderne Technologie in der Plattform (https://bitmaxonline.com/our-platform/) ein benutzerfreundliches Layout, mehrere Tools und robuste Sicherheitsprotokolle, um den Benutzern einen sicheren Zugang zu den volatilen digitalen Währungsmärkten zu ermöglichen. Insgesamt bietet Bitmax ein All-Inclusive-Setup, das verschiedene Zahlungsmethoden, persönliche Account-Manager, einen engagierten Kundensupport und einen umfassenden Vermögensindex umfasst, um eine zuverlässige und transparente Umgebung zu gewährleisten.Pressekontakt:Alexander Kardom,Bitmax-Sprecher,+44 1632 960051,support@bitmaxonline.comOriginal-Content von: BitMax, übermittelt durch news aktuell