Bitkom: Mehrheit fühlt sich sicher vor Fake-Shops im Internet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen traut sich zu, seriöse von unseriösen Online-Händlern zu unterscheiden. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Demnach geben drei von vier Online-Einkäufern (73 Prozent) an, Fake-Shops im E-Commerce entlarven zu können.

Allerdings gebe es gewichtige Altersunterschiede bei der Selbsteinschätzung: Die unter 30-Jährigen fühlen sich beim Online-Shopping besonders sicher. Hier sagen 85 Prozent der Befragten, dass sie sich zutrauen, Shop-Fallen zu erkennen. In der Generation 65 plus geben dagegen nur noch 59 Prozent an, bei der Fülle an Online-Händlern seriöse von unseriösen nicht mehr unterscheiden zu können. Männer (78 Prozent) fühlen sich bei der Beurteilung der Shops außerdem sicherer als Frauen (68 Prozent). Für die Umfrage wurden mehr als 1.100 Online-Einkäufer befragt. Nach Bitkom-Angaben soll die Auswahl der Befragten repräsentativ sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur