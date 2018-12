Bitkom: Jeder achte Online-Kauf wird als Retour zurückgeschickt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen schicken ihre Internet-Einkäufe immer häufiger an die Online-Händler zurück. Jeder achte Online-Kauf wird inzwischen rückabgewickelt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, über die die "Welt" berichtet.

Demnach ist die Retouren-Quote in den vergangenen zwei Jahren noch einmal um 20 Prozent gestiegen. Waren es vor zwei Jahren noch zehn Prozent aller Online-Einkäufe, die wieder zurückgeschickt wurden, sind es inzwischen schon zwölf Prozent. Etwa jeder siebte Befragte schickt sogar mehr als ein Viertel aller Einkäufe wieder zurück. "Die Retoure-Quoten sind gerade in speziellen Warengruppen wie bei Kleidung enorm hoch und steigen von Jahr zu Jahr", sagte Julia Miosga, Leiterin des Bereichs Handel und Logistik bei Bitkom. Tatsächlich bestellten viele Kunden ihre Kleidung online gleich in mehreren Größen, um zu Hause eine Auswahl zu treffen. Jeder zweite Online-Shopper gibt in der Bitkom-Umfrage an, Waren im Internet hin und wieder mit der Absicht zu bestellen, sie wieder zurückzuschicken. 28 Prozent der Befragten würden dies eher selten machen, 17 Prozent manchmal und sechs Prozent sogar regelmäßig. Insbesondere jüngere Online-Käufer nutzen den Rückversand ausgiebig, wie die Bitkom-Studie zeigt. Demnach schicken 14- bis 29-jährige Online-Einkäufer 18 Prozent ihrer Internet-Bestellungen wieder zurück. Überdurchschnittlich häufige Retouren-Nutzer sind auch Frauen, die jeden siebten Einkauf wieder an den Händler senden, bei Männern ist es noch nicht einmal jeder zehnte Einkauf. Für die Online-Händler ist das eine kostspielige Angelegenheit. Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten für eine Rücksendung auf durchschnittlich zehn Euro.

Foto: über dts Nachrichtenagentur