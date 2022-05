Bitget führt das aktualisierte BGB-Token ein

Singapur (ots/PRNewswire) -Brücken schlagen in einer geteilten WeltFührende globale Derivatebörse - Bitget, hat heute die neueste Entwicklung von BGB angekündigt - dem Plattform-Token von Bitget.Da sich Bitget als Plattform weiter entwickelt und erweitert, hat sich auch bei den Tokenomics der Plattform viel getan. BGB ist ein aktualisiertes Plattform-Token für Bitget-Benutzer, um über eine einzige Plattform und ein einziges Token auf alle Arten von Funktionen zuzugreifen.Die Vision hinter dem neuen BGB ist es, die riesige Welt der Krypto-Technologie zu verbinden, indem die Lücke bei Cross-Chain-Technologien geschlossen wird, die von der Überzeugung getrieben wird, dass das Krypto-Ökosystem einfach, sicher und für alle auf der ganzen Welt zugänglich sein sollte. Mehr als nur ein Token, BGB wird ein nahtloses und lebendiges Web3-Ökosystem für alle Krypto-Bestände, Community-Token, NFTs, Defi-Anwendungen und vieles mehr sein.Sandra Lou, CEO von Bitget, kommentierte diese Einführung wie folgt: "Das brandneue und verbesserte BGB repräsentiert dieses dynamische und innovative Ökosystem bei Bitget, das sich ständig weiterentwickelt und erweitert, was erklärt, warum dieses Update notwendig ist, um mit unserer schnellen Entwicklung auf Augenhöhe zu sein."Sie fügte hinzu: "Diese laufenden und wachsenden Lücken passen zu Bitgets Markenattraktivität und Produktwert. Wir hoffen, eine Brücke für die gesamte geteilte Welt (physisch, sozial und kryptografisch) zu schlagen, von einer Seite zur anderen, von Schmerz zur Hoffnung. Wir hoffen, dass die BGB in der Lage sein wird, unsere Vision zu leben, Welten zu verbinden, Kulturen zu verbinden, Anwendungen zu verbinden und Nutzer zu verbinden. Unser Ziel ist es, BGB zu nutzen, um ein lebendiges Ökosystem zu schaffen, das über Web2 und Web3 hinausgeht, das CeFi und DeFi verbindet und zu einer ausgedehnten Brücke zum riesigen Netz von Krypto führt."In unserem BGB-Whitepaper erfahren Sie mehr über die Vorteile der BGB. https://bitget.zendesk.com/hc/en-us/articles/4405311104781Über BitgetGate.io wurde im Jahr 2018 gegründet und ist eine der ältesten und führenden Kryptowährungsbörsen. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern weltweit und hat seine Mission zur Förderung dezentraler Finanzen im Jahr 2021 mit 500 Mitarbeitern in über 20 Ländern beschleunigt.Weitere Informationen finden Sie auf:Offizielle Website: Bitget.com (https://www.bitget.com/en/)Telegramm https://t.me/bitgetENTwitter https://twitter.com/bitgetglobalLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitget-global/Pressekontakt:andrea.leung@bitget.com +91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuell