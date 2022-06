Bitget ernennt Gracy Chen zur Geschäftsführerin

Singapur (ots/PRNewswire) -Die führende globale Derivatebörse Bitget gab heute die Ernennung von Gracy Chen zum Managing Director bekannt, die die Wachstumsstrategien von Bitget leiten wird, während die Plattform ihren globalen Expansionsplan beschleunigt. Sie wird auch die Stimme und Präsenz von Bitget im breiteren Krypto-Ökosystem erhöhen und die Marke unter ihrer Führung weiter aufblühen lassen.Mit einer Präsenz in über 50 Ländern auf der ganzen Welt ist Bitget in einem beispiellosen Tempo gewachsen. Anfang dieses Jahres gab Bitget bekannt, dass sein Derivate-Handelsvolumen einen Rekordwert von 8,69 Mrd. US-Dollar erreicht hat, was einem Wachstum von 300 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Sandra Lou, CEO von Bitget, sagte zu Chens Ernennung: „Wir freuen uns sehr, eine erfahrene Fachkraft wie Gracy bei uns zu haben, und wir freuen uns darauf, ihre Expertise in diesem Bereich zu nutzen, um unsere Wachstumsstrategien auf den internationalen Märkten weiter zu stärken."Nachdem sie das enorme Wachstum von Bitget seit dem Start im Jahr 2018 miterlebt hatte und zuletzt bei CoinMarketCap und CoinGecko weltweit unter den ersten fünf Plätzen für den Derivatehandel nach Volumen rangierte, wurde Chen dazu inspiriert, wieder in die Fintech-Branche einzusteigen und sich voll und ganz dem Krypto-Bereich zu widmen. Chen kommt zu Bitget, nachdem er leitende Funktionen bei XRSPACE, einem VR-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Taipeh, innehatte. Gracy beaufsichtigte und leitete die Bereiche Marketing und Geschäftsentwicklung sowie Regierungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Region.„Es ist eine aufregende Zeit, sich einer Krypto-Plattform anzuschließen, die das Wachstum im globalen Derivatehandel anführt. Ich war schon immer ein begeisterter Investor in Kryptowährungen und verwandte Unternehmen. Ich freue mich, einer Organisation voller engagierter und intelligenter Menschen beizutreten und Bitget zu noch größerem Wachstum zu verhelfen, als das Portal, das Web2 und Web3 transzendiert und CeFi und DeFi verbindet, was zu einer expansiven Brücke zum riesigen Netz der Kryptowährung führt", sagte Gracy Chen.Chen wurde 2015 vom Weltwirtschaftsforum zu einem Global Shaper ernannt. Chen ist Absolvent der National University of Singapore und wird außerdem einen MBA-Abschluss am Massachusetts Institute of Technology erwerben.Über BitgetBitget wurde 2018 gegründet und bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt. Mit 500 Mitarbeitern in über 20 Ländern hat Bitget seine Mission zur Förderung dezentraler Finanzen im Jahr 2021 beschleunigt.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:andrea.leung@bitget.comsimran@bitget.comPressekontakt:+91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuell