Bitget KCGI 2022 beginnt offiziell mit verlängerter Anmeldefrist

Singapur (ots/PRNewswire) -Mehr als 3.000 registrierte Benutzer und ein erweiterter Preispool von 200 BTCDie führende globale Derivatebörse Bitget gab heute bekannt, dass ihr halbjährlicher Handelswettbewerb - King's Cup Global Invitational (KCGI) - offiziell begonnen hat. Aufgrund der überwältigenden Resonanz seit dem Start wurde die Frist für die Anmeldung verlängert. Obwohl der eigentliche Wettbewerb am 20. Mai um 10:00 Uhr (UTC +8) beginnt, können sich die Teilnehmer vom 20. Mai um 10:00 Uhr (UTC +8) bis zum 24. Mai um 10:00 Uhr (UTC+8) für den Wettbewerb anmelden. Der KCGI 2022 wird offiziell am 10. Juni um 10:00 Uhr (UTC+8) abgeschlossen.Als die Anmeldefrist für den KCGI 2022 am 9. Mai offiziell eröffnet wurde, konnte eine Rekordzahl von 500 Anmeldungen verzeichnet werden. Diese Zahl unterstreicht die positive Resonanz auf die lang erwartete Rückkehr des Handelswettbewerbs für die Bitget-Community. Bis heute wurden mehr als 3.000 Teilnehmer registriert, was einer Steigerung von 500 % seit dem Starttag entspricht. Angesichts der überwältigenden Resonanz aus der Bevölkerung und aufgrund des großen Zuspruchs im letzten Jahr wurde die Anmeldefrist nun um vier Tage bis zum 24. Mai verlängert.Sandra Lou, CEO von Bitget, kommentierte den offiziellen Start des Wettbewerbs wie folgt: „Aufgrund des wachsenden Einflusses von Handelswettbewerben und des erfolgreichen Verlaufs von KCGI werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, weitere lohnende und verlockende Initiativen für unsere Nutzer einzuführen, an denen sie teilnehmen können. Vor allem freuen wir uns darauf, unseren Nutzern mehr Möglichkeiten zu bieten, wenn sie ihr Anlageportfolio diversifizieren wollen.Sandra fügte hinzu: „Die überwältigende Reaktion der Nutzer während der ersten Registrierungsrunde hat uns sehr ermutigt. Angesichts dieser erstmaligen Fristverlängerung sind wir gespannt darauf, wie sich der Wettbewerb entwickeln wird. Lasst die Spiele beginnen!"Für weitere Informationen über KCGI besuchen Sie bitte https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022Über BitgetBitget wurde 2018 gegründet und ist eine der führenden Kryptowährungsbörsen der Welt. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt und hat seine Mission zur Förderung dezentraler Finanzen im Jahr 2021 beschleunigt. Die Plattform hat sich zu einer der weltweit größten Krypto-Copy-Trading- und Derivatbörsen entwickelt und gehört laut CoinMarketCap und CoinGecko zu den fünf größten Derivatemarktplätzen weltweit, gemessen am Volumen.