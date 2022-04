Bitget KCGI 2022: Start von The Throne's Calling am 9. Mai

Singapur (ots/PRNewswire) -Erhöhung des Reward-Pools auf 200 BTCDie führende globale Derivatbörse Bitget hat heute die Rückkehr des begehrten King's Cup Global Invitational (KCGI) angekündigt. Die Anmeldung zum Bitget KCGI 2022 ist vom 9. Mai, 10:00 Uhr bis zum 20. Mai, 10:00 Uhr (UTC +8) möglich, während der eigentliche Wettbewerb vom 20. Mai, 10:00 Uhr bis zum 10. Juni, 10:00 Uhr (UTC+8) stattfindet.KCGI debütierte Ende 2021 und zog fast 10.000 Teilnehmer an, als es den Bitget-Nutzern zum ersten Mal vorgestellt wurde. KCGI besteht aus zwei konkurrierenden Formaten - Mannschaftskampf und Einzelwettbewerb. Nutzer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung mindestens 300 USDT auf ihrem Terminkonto haben, sind zur Teilnahme am diesjährigen KCGI berechtigt.Aufgrund der großen Beliebtheit im letzten Jahr wurde der Preispool für das KCGI 2022 auf 200 BTC verdoppelt. Neben den Geldpreisen gibt es auch eine Reihe von Geschenken zu gewinnen, darunter Bose-Lautsprecher, LG standbyME-Displays usw.Sandra Lou, CEO von Bitget, kommentierte die diesjährige KCGI wie folgt: „Wir freuen uns, die Frühjahrsausgabe der KCGI 2022 anzukündigen: The Throne's Calling. Seit dem Debüt Ende letzten Jahres haben wir ein äußerst positives Feedback von unserer Community erhalten, so dass wir beschlossen haben, die Belohnungen in diesem Jahr zu verdoppeln. Durch die Veranstaltung von Handelswettbewerben hoffen wir, unseren Nutzern die Möglichkeit zu geben, Kryptowährungen in einem unterhaltsamen und innovativen Umfeld zu verstehen und zu erlernen und dabei auch noch belohnt zu werden. Wir freuen uns auf eine spannende Wettbewerbsrunde und wünschen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück!"KCGI-Veranstaltung www.bitget.com/kcgi/spring/2022Über BitgetBitget ist eine führende globale Kryptowährungsbörse, die im Juli 2018 gegründet wurde. Seit seinem Start hat sich Bitget zur weltweit größten Handelsplattform für Krypto-Kopien entwickelt. Laut CoinmarketCap lag Bitget im Januar 2022 hinsichtlich des Derivatvolumens weltweit auf dem dritten Platz. Im September 2021 verkündete Bitget sein Sponsoring des weltbekannten Fußballteams Juventus Turin als seinen allerersten Sleeve-Partner und wurde kurz darauf offizieller E-Sport-Krypto-Partner von PGL Major. Anfang 2022 wurden auch Partnerschaften mit der führenden E-Sport-Organisation Team Spirit und dem führenden und traditionsreichen türkischen Fußballverein Galatasaray angekündigt.Telegramm https://t.me/bitgetENTwitter https://twitter.com/bitgetglobalPressekontakt:andrea.leung@bitget.com,+91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuell