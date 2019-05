Bitfinex und Ethfinex starten IEO-Plattform - Tokinex

Road Town, British Virgin Islands (ots/PRNewswire) - Bitfinex undEthfinex, zwei der weltweit führenden Digital Asset Börsen, gebenheute den Launch von Tokinex (http://tokinex.ethfinex.com/), ihrerneuen Initial Exchange Offering (IEO) Plattform bekannt.Tokinex ermöglicht es qualifizierten Nutzern, kuratierte, vorabgeprüfte Token-Verkäufe aus neuen und spannenden Projekten zuentdecken und daran teilzunehmen. Die Plattform wurde mit Fokus aufBenutzerfreundlichkeit entwickelt, wobei KYC für jeden Verkauf, dermit der mobilen Blockpass-App durchgeführt wird, und Gelder, diedirekt aus persönlichen Tauschgeldern stammen, verwendet werden.Zu den Kundenvorteilen gehören:- Zugang zu vorab geprüften Token-Projekten zu transparenten undfairen Bedingungen- Die Fähigkeit, bestehende Vermögenswerte direkt aus den eigenenBörsengeldern einzubringen und die Token wieder in das gleicheWallet zurück zu erhalten, um so einen reibungslosen Handel auf demSekundärmarkt zu ermöglichen- Vollständiges Vertrauen in die Sicherheit ihrer Identitätsdaten;Tokinex nutzt den Blockpass KYC-Service und speichert keinepersonenbezogenen Daten nach Abschluss des Token-Verkaufs- Die Gewissheit, dass alle Projekte mehrere Stufen der technischenund kaufmännischen Due Diligence durchlaufen- Zugang zu umfassenden Forschungsberichten unabhängiger DritterIm Gegensatz zu anderen Börsen profitieren Token-Emittenten davon,dass keine Vorabgebühren für die Notierung zu entrichten sind, unddass Projekte, die erfolgreich Kapital auf der Plattform aufnehmen,anschließend sowohl an der Bitfinex- als auch an der Ethfinex-Börsenotiert werden, wodurch der Token einem der größten Liquiditätspoolsim Krypto-Bereich ausgesetzt ist.Jean Louis van der Velde, CEO von Bitfinex und Ethfinex, gabfolgende Erklärung ab. "Was es bedeutet, eine Börse zu sein, hat sichmit dem reifen Krypto-Markt entwickelt. Es ist zu einem ganzenÖkosystem geworden, das sich nicht nur auf den Handel mit digitalenAssets beschränkt. Tokinex bietet jedem die Möglichkeit, anhochwertigen Token-Verkäufen in einem fairen Umfeld teilzunehmen, undToken erhalten Zugang zu Bitfinex- und Ethfinex-Anwendern ohneVorabkosten."Der erste Token-Verkauf auf Tokinex wird am 23. Mai bekanntgegeben, wobei die Kunden noch am selben Tag mit der Verifizierungbeginnen können. US-Personen und Personen aus anderen eingeschränktenJurisdiktionen sind nicht berechtigt, an Tokinex teilzunehmen. DieserToken-Verkauf beginnt am 13. Juni um 13:00 Uhr GMT+1. Um am erstenAngebot teilzunehmen, loggen sich die Nutzer einfach ein oder meldensich an, lassen sich über die BlockPass-App verifizieren und tragendann bei Verkaufsbeginn die gewünschten Assets ein.Gehen Sie zuhttp://tokinex.ethfinex.com/, um noch heute loszulegen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anpartners@ethfinex.com (file:///E:/TempXE/partners@ethfinex.com)Für Presseanfragen: press@ethfinex.com(file:///E:/TempXE/press@ethfinex.com)Pressekontakt:+44(0)7834232978Original-Content von: Bitfinex; Ethfinex, übermittelt durch news aktuell