Bitfinex hebt Mindesteinlage auf, um Trading auf professionellem Niveau allgemein zugänglich zu machen

Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Bitfinexhat seit heute die bisher erforderliche Kontokapitalisierung vonmindestens 10.000 USD aufgehoben, um die weltweit fortschrittlichsteTrading-Plattform für jedermann zugänglich zu machen.Mit diesem Update reagiert Bitfinex auf die überwältigendeNachfrage, die das Unternehmen in den letzten sechs Monaten seitensverschiedenster Händler verzeichnen konnte, die die einzigartige vonBitfinex bereitgestellte Trading-Erfahrung auf Profi-Niveau ohne dasbislang erforderliche Mindestkapital nutzen möchten.Bitfinex hat dementsprechend, ganz im Einklang mit seinem Ruf alsfortschrittlichste Trading-Plattform im Markt, seine Technologie undInfrastruktur weiterentwickelt, was auch die Migration auf selbstentwickelte dedizierte Server mit Premium-Hardware für erweiterteSicherheit und niedrigste Latenzzeiten umfasst.Da sich das Interesse eines breiteren Spektrums von Händlernabzeichnete, hat Bitfinex daran gearbeitet, sein Angebot stärker andie entsprechenden Bedürfnisse anzupassen. Dazu zählen folgendeMaßnahmen:- Ein aktualisiertes Support Center, das für eine intuitivereBenutzerführung neu gestaltet wurde und automatisierte Antwortenauf häufige Fragen sowie eine schnellere Problemlösung bietet. DasKundendienstteam wurde ebenfalls vergrößert, um ein größeresAnfragenvolumen zu bearbeiten.- Ein neues KYC-Portal mit aktualisierter Infrastruktur, um dieImplementierung von Tools von Drittanbietern zu ermöglichen, dieden Prozess demnächst noch reibungsloser gestalten.- Santiment Token Information liefert relevante Daten zu jedem Tokenauf der Plattform, damit die Kunden gut informiert sind.Jean-Louis van der Velde, CEO von Bitfinex, kommentiert:"Wir konnten die zunehmenden Anfragen nach Zugang zum Trading aufBitfinex, die uns aus einem breiteren Umfeld als unseremtraditionellen Kundenstamm erreichten, nicht einfach ignorieren, undhaben in den letzten sechs Monaten hart daran gearbeitet, unserePlattform für eine neue Welle von Kunden vorzubereiten. Wir sindjetzt in der Lage, Bitfinex für ein breiteres Publikum zu öffnen, undmit der Aufhebung unserer Mindestkapitalanforderung sind es nun dieTrader selbst, die ihre eigenen Limits festsetzen".Besuchen Sie www.bitfinex.com, um sich einen aktuellen Eindruckvon Trading auf professionellem Niveau ohne Mindestkapitaleinlageverschaffen.Informationen zu BitfinexDas 2012 gegründete Bitfinex ist eine Handelsplattform fürdigitale Vermögenswerte, die mit modernsten Dienstleistungen fürdigitale Devisenhändler und globale Liquiditätsgeber ausgestattetist. Zusätzlich zu einer Reihe von fortschrittlichenHandelsfunktionen und Chart-Tools bietet Bitfinex Zugang zuPeer-to-Peer-Financing, einen OTC-Markt sowie Margin-Trading für einegroße Auswahl an digitalen Vermögenswerten. Bitfinexs Strategie istauf die Bereitstellung von beispiellosem Support, Tools undInnovationen für professionelle Trader und Liquiditätsgeber auf derganzen Welt konzentriert. Weitere Informationen finden Sie aufwww.bitfinex.com.Pressekontakt:Anneka Dew, press@bitfinex.comOriginal-Content von: Bitfinex, übermittelt durch news aktuell