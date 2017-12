Bitdefender gibt Investment von Wachstums-Kapitalgeber Vitruvian Partners bekannt / Investor bewertet das Unternehmen mit mehr als 600 Millionen US-Dollar

Bukarest / Santa Clara (ots) - Die Bitdefender Holding B.V. (imFolgenden genannt "Bitdefender" oder "das Unternehmen"), eines derführenden globalen Cybersecurity-Unternehmen, das weltweit mehr als500 Millionen Anwender schützt, gibt bekannt: Vitruvian Partners, einunabhängiges europäisches Private Equity Unternehmen, hat einesignifikante Minderheitsbeteiligung in Höhe von ungefähr 30 Prozentdes Unternehmens vom bestehenden Anteilseigner Axxess Capitalserworben, die das Unternehmen auf über 600 Millionen US-Dollarbewertet.Das Investment erfolgt in einer Zeit der starken Expansion derweltweiten Unternehmensaktivität und des Produktangebots vonBitdefender. Bitdefender hat seine internationalen Aktivitäten in denletzten Jahren signifikant ausgeweitet, vor allem durchUnternehmenskunden, für deren Ansprache das Headquarter fürUnternehmenslösungen in Santa Clara, Kalifornien, zuständig ist. AlsErgebnis werden mehr als 40 Prozent der Vertriebsumsätze in denVereinigten Staaten generiert, welches weiterhin die am schnellstenwachsende Region für das Unternehmen ist.Bitdefender beschäftigt weltweit 1.300 Mitarbeiter in neunNiederlassungen, unterstützt Kunden in über 150 Ländern und unterhältein Netzwerk von mehr als 7.000 Resellern.Mit Abschluss der Akquisition wird Vitruvian der zweitgrößteAnteilseigner. Die beiden Mitbegründer von Bitdefender, Mariuca undFlorin Talpes halten weiterhin den Mehrheitsanteil. Eine Gruppeprivater Investoren hält einen Minderheitenanteil des Unternehmens.Die Deutsche Bank AG agierte mit ihrer Londoner Niederlassung alsalleiniger Finanzberater für Bitdefender und Axxess Capital beidieser Transaktion, die der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungbedarf.Florin Talpes, Gründer und CEO von Bitdefender, sagt:"Diese Transaktion ist Beleg für das schnelle Wachstum und dieGröße unseres Geschäfts, da wir nun mit mehr als 600 MillionenUS-Dollar bewertet werden. Die umfassende Erfahrung von Vitruvian beiInvestitionen in schnell-wachsenden Technologie-Unternehmen ist eineBestätigung unserer internationalen Wachstumsstrategie, insbesonderehinsichtlich unserer Anstrengungen beim Ausbau unseres Angebots fürUnternehmenskunden sowie unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten.Wir arbeiten weiterhin auf einer soliden finanziellen Basis - diesermöglicht es uns weiter zu expandieren und unser Produktportfolioweiter auszubauen sowie sicherzustellen, dass wir denCyberkriminellen voraus sind, um unser Kunden bestmöglich zuschützen."Stephen Byrne, Vitruvian Partners, kommentiert:"Die Erfolge von Bitdefender stimmen genau mit dem überein, waswir bei neuen Investments suchen: Die Unterstützung vonaußergewöhnlichen Management-Teams in Geschäftsfeldern, diesignifikante Chancen mit sich bringen, um strategischen Wert zuschaffen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Florin und seinemTeam für die nächste Stufe der Innovation und Expansion vonBitdefender."Horia Manda, Managing Partner bei Axxess Capital, ergänzt:"Wir fühlen uns geehrt, dass wir zusammen mit der Familie TalpesBitdefender zu einem erstklassigen Anbieter vonCybersecurity-Lösungen gemacht haben, mit Produkten, die Menschen undUnternehmen auf der gesamten Welt verwenden. Jetzt, wo wir nach einerachtjährigen Reise unseren Exit vollziehen, sind wir zuversichtlich,dass mit der Unterstützung von Vitruvian Partners, Bitdefender seinenglobalen Expansionskurs als Anbieter wegweisenderCybersecurity-Lösungen fortführen wird."Pressekontakt:Timm FriedrichsPR Manager DACHTel.: +49 (0)151 - 615 46910E-Mail: tfriedrichs@bitdefender.comPR-Agentur:Touchdown PRKatharina Scheurer / Freddy StaudtTel.: +49 (0)89 - 21552278E-Mail: bitdefender@touchdownpr.comOriginal-Content von: Bitdefender, übermittelt durch news aktuell