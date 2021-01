Bitcoins fataler Fehler, der eine Investition unmöglich macht

Die Investorengemeinschaft hat im vergangenen Jahr eine unglaubliche Reise hinter sich gebracht. Die Coronavirus-Pandemie führte zu einem beispiellosen Einbruch, woraufhin eine der heftigsten Erholungsrallyes aller Zeiten folgte.

Während Tech-Aktien im Allgemeinen inmitten der Volatilität gute Ergebnisse zeigten, stand ein “Vermögenswert” wirklich über allem. Ich spreche von Bitcoin.

Der unaufhaltsame Anstieg von Bitcoin auf über 40.000 US-Dollar

Seit dem Tiefpunkt bei knapp 4.100 US-Dollar pro Token im März ist die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt praktisch unaufhaltsam. Letzte Woche überschritt Bitcoin die 40.000 US-Dollar-Marke und schwebte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am 9. Januar knapp über einer Marktkapitalisierung von 750 Milliarden US-Dollar, basierend auf dem zirkulierenden Angebot an Token.

Der Anstieg von Bitcoin hängt davon ab, wen du fragst und welche Social-Media-Plattform du bevorzugst. Einige Leute würden sagen, dass die Knappheit von Bitcoin das ist, was es höher treibt. Mit einem Token-Limit von 21 Millionen, vermeidet Bitcoin den deflationären Aspekt, der Fiat-Währungen immer weiter entwertet. Der US-Dollar, zum Beispiel, wurde durch einen schnellen Anstieg der US-Geldmenge unter Druck gesetzt. Bei den fortlaufenden Quantitative Easing-Maßnahmen der Federal Reserve und den fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen der US-Regierung sollte die Geldmenge weiter wachsen.

Andere Leute verweisen auf die wachsende Nützlichkeit von Bitcoin als Grund für seinen steigenden Token-Wert. Wir sehen mehr Bitcoin-Geldautomaten auf der ganzen Welt und mehr als 15.100 Unternehmen akzeptieren jetzt Bitcoin als Zahlung weltweit, nach Daten von Fundera. In den Köpfen der Krypto-Enthusiasten, zeigt dies die wachsende Akzeptanz.

Allerdings gibt es einen fatalen Fehler in der Bewertungsthese hinter Bitcoins kometenhaftem Anstieg. Wenn es um Knappheit und Nutzen geht, kann Bitcoin so wahrgenommen werden, dass es eines von beiden hat, aber nicht beides – und vielleicht hat es auch keines von beiden wirklich.

Die falsche Wahrnehmung von Knappheit

Wie bereits erwähnt, liegt das Token-Limit von Bitcoin bei 21 Millionen. Da Transaktionen auf dem zugrundeliegenden digitalen Hauptbuch (Blockchain) verifiziert werden und Block-Belohnungen an diejenigen gezahlt werden, die diesen Verifizierungsprozess durchführen, werden neue Bitcoin-Token geprägt. Heute sind fast 18,6 Millionen Bitcoin im Umlauf, und es wird fast 120 Jahre dauern, bis die restlichen 2,4 Millionen Token vollständig abgebaut sind. Ein ziemlich klarer Fall von Knappheit, richtig?

Nicht so schnell.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen spürbarer Knappheit und gefühlter Knappheit. Nimm Gold als das perfekte Beispiel. Auch wenn wir nicht genau wissen müssen, wie viele Unzen Gold es auf dem Planeten Erde gibt, können wir ohne Zweifel sagen, dass kein zusätzliches Gold hergestellt werden kann. Mit anderen Worten, wir können mit Hilfe der Alchemie nicht mehr Gold erschaffen als das, was bereits abgebaut wurde oder was noch abgebaut werden soll. Das ist, was wir eine harte Obergrenze nennen, und es repräsentiert ein greifbares Niveau der Knappheit. Das ist der Grund, warum Gold schon so lange als Wertspeicher bezeichnet wird.

Andererseits ist die Knappheit von Bitcoin nicht greifbar und bei weitem nicht garantiert. Die Obergrenze von 21 Millionen Token wurde praktisch aus dem Nichts geschaffen, und der Konsens der Gemeinschaft hat das Potenzial, diese Obergrenze in der Zukunft jederzeit zu erhöhen. Bei greifbar knappen Ressourcen wie Gold gibt es keine Chance, den Bestand zu erhöhen. Bei Bitcoin mag diese Chance gering sein, aber sie ist zweifellos höher als 0 %. Es ist diese falsche Wahrnehmung von Knappheit, die Bitcoin immer weiter nach oben treibt.

Minimaler Nutzen, bestenfalls

Bitcoin-Bullen bemühen auch gerne das Nutzen-Narrativ. Wie bereits erwähnt, ist eine wachsende Anzahl von Unternehmen in den USA und weltweit bereit, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Annahme von Bitcoin in der Gesamtbevölkerung kann aber nicht stattfinden, solange es auf 21 Millionen Token begrenzt ist.

Fundera stellt fest, dass über 2.300 US-Unternehmen Bitcoin als eine Form der Zahlung akzeptieren. Das Problem ist, dass es 7,7 Millionen Unternehmen in den USA mit mindestens einem Mitarbeiter und über 32 Millionen Einzelunternehmer gibt. Das ist nicht gerade das, was ich eine breit aufgestellte Akzeptanz nennen würde.

Noch besorgniserregender ist die Konzentration der Positionen bei den Investoren. Bereits im Dezember 2017 berichtete Bloomberg, dass 1.000 Personen etwa 40 % aller zirkulierenden Bitcoins besaßen. Im November 2020, nach Daten von Flipside Crypto, stellte Bloomberg fest, dass 2 % der Kontoinhaber jetzt 95 % aller Bitcoin kontrollieren. Während vielleicht einige dieser Token ihren Weg in alltägliche Transaktionen finden, würden diese Daten nahelegen, dass die meisten Token nicht im Umlauf sind. Das lässt vielleicht 40 Milliarden US-Dollar an Bitcoin im Umlauf für Zahlungen übrig, was nicht sehr weit in Richtung eines echten Tauschmittels gehen wird.

Was treibt Bitcoin wirklich an?

Der Punkt ist folgender: Bitcoin-Bullen wollen dich glauben lassen, dass er sowohl knapp ist als auch an Nutzen und Akzeptanz zunimmt. Die Realität ist, dass die Knappheit von Bitcoin bestenfalls fragwürdig ist und es ihm definitiv, vorerst, an Nutzen mangelt. Bitcoin-Enthusiasten können hoffen, dass die Wahrnehmung der Knappheit anhält, aber sie müssen sich mit der Tatsache abfinden, dass er nie weit verbreitet oder genutzt werden wird. Im Vergleich dazu müssen Enthusiasten, wenn sie einen erhöhten Nutzen wünschen, den Gedanken akzeptieren, dass die Gemeinschaft im Konsens das Token-Limit erhöht. Basierend auf seiner bestehenden Einrichtung, kann Bitcoin nicht beides haben, Knappheit und Nutzen.

Also, was treibt Bitcoin tatsächlich nach oben? Gib ineffizienten Märkten, Emotionen und technischer Analyse die Schuld.

Wenn einige wenige den größten Teil des zirkulierenden Angebots halten, deutet das darauf hin, dass Programmhändler und Kleinspekulanten hinter dem Großteil der täglichen Bitcoin-Bewegung stehen. Das Problem mit solch dünnem Handel ist, dass er genauso schnell nach unten gehen kann, wie wir Bitcoin nach oben steigen gesehen haben.

Anfang dieses Monats habe ich Bitcoin als die gefährlichste Investition des Jahres 2021 bezeichnet. Ich stehe zu dieser Behauptung und glaube fest daran, dass Bitcoin eher früher als später in großem Stil abstürzen wird.

