Bitcoin wird kein Konkurrent fürs Gold

Was bedeutet die erneute, beispiellose Explosion des Bitcoin-Preises? In heller Aufregung suchen private Anleger seit vergangener Woche dazu dringend Antworten auf weitere Fragen: Sollte man jetzt noch Bitcoins kaufen? Kann deren Wert immer noch weiter steigen (und wie weit)? Präzise Antworten darauf halte ich für unseriös. Denn es ist fast alles möglich in Sachen Krypto-Währungen.

Ist es nicht eine verrückte Welt? Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung