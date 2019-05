Bitcoin wieder über 8.000 Dollar - in Kürze trifft sich die internationale Krypto-Community in Berlin zur UNCHAIN Convention

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



Berlin (ots) - "Banken haben nur die Macht, die die Gesellschaftihnen zugesteht" sagt der bekannte Bitcoin-Trader Tone Vays, der inKürze als einer von vielen führenden Bitcoin-Experten auf der UNCHAINBitcoin und Blockchain Convention am 14. und 15. Juni in Berlinsprechen wird. Als Sprecher werden weitere Krypto-Entrepreneure ausaller Welt erwartet, z.B. der US-amerikanische Unternehmer undehemalige Disney-Star Brock Pierce, sowie führende Vertreter derOld-Economy, u.a. Hans-Werner Sinn.Die Innovation Bitcoin und Anwendung von Blockchain-Technologieeröffnen unserer Gesellschaft völlig neue Organisations- undGeschäftsperspektiven, und mischen die Karten in vielerlei Hinsichtneu. Wer deshalb gehofft hatte, das Phänomen Bitcoin & Co. würde sichvon allein wieder verflüchtigen, darf angesichts der jüngstenKursrally auf erneut über 8.000 USD je Bitcoin und weiterhin sehrvielversprechenden Entwicklungsperspektiven dieses neuen Ökosystemsspätestens jetzt ernüchtert sein.Eine herausragende Einstiegsmöglichkeit in den spannenden undzukunftsträchtigen Themenkomplex Kryptowährungen undBlockchain-Anwendung bietet in diesem Jahr die UNCHAIN Convention.Das Ziel der UNCHAIN Convention ist die Zusammenführung voninternational führenden Krypto- und Blockchain-Pionieren mitVertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Sowohl derintime Konferenzrahmen als auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mitabwechslungsreichen Side Events bieten hierfür einmalige Vernetzungs-und Diskussionsmöglichkeiten.Da Spaß und Inspiration in dieser "neuen New Economy" großgeschrieben werden, findet die diesjährige UNCHAIN Convention aufeinem künstlerischen Abenteurspielplatz für Erwachsene statt, mittenin Deutschlands Hauptstad: Im "Säälchen" auf dem Holzmarkt25-Gelände,direkt an der Spree.Über UNCHAIN Convention:Die zweitägige UNCHAIN Convention 2019 findet ganztags am 14. und15. Juni in Berlin statt. Veranstaltungsort ist das Säälchen,Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin. Zweitagesticket: 690,00 Euro;Resttickets sind noch erhältlich. Weitere Infos unter:www.unchain-convention.comRückfragen UNCHAIN Convention:Oskar GieseE-Mail: info@unchain-convention.comRückfragen Presse:Worthansa KommunikationSandra Goetzhello@sandragoetz.deTel. 0170-2005053Original-Content von: UNCHAIN Convention, übermittelt durch news aktuell