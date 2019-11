Bitcoin weiter auf Talfahrt - Kurs fällt unter 7000 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wertverfall der führenden Digitalwährung Bitcoin hat am Freitag weiter Fahrt aufgenommen.



Im Mittagshandel rutschte der Kurs erstmals seit mehr als einem haben Jahr unter die Marke von 7000 US-Dollar. Zweitweise wurden auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp für einen Bitcoin 6929 Dollar gezahlt und damit so wenig wie seit vergangenen Mai nicht mehr. Nachdem die Digitalwährung in den Sommermonaten zeitweise bis auf knapp 14 000 Dollar gestiegen war, hat sich der Wert der Kryptowährung mittlerweile halbiert.

Kurz vor dem Wochenende ging es mit dem Bitcoin-Kurs mehr als sechs Prozent nach unten. Marktbeobachter verwiesen auf technische Gründe. Demnach sei der Kurs der Digitalwährung unter die 200-Tage-Linie gefallen, die unter technischen Analysten als starkes Verkaufssignal gilt. Dies habe weitere Verkäufe am Markt ausgelöst und die Talfahrt des Bitcoin beschleunigt.

Der Bitcoin ist für seine Kurskapriolen bekannt - das disqualifiziert die Digitalwährung in den Augen von Kritikern als Zahlungsmittel. Die Digitalwährung wird durch komplexe Rechenprozesse am Computer erzeugt. Die Grundidee der 2009 zu Zeiten der Finanzkrise gestarteten Bitcoins ist ein weitgehend anonymer Zahlungsverkehr, der unabhängig von Regierungen und Banken funktioniert./jkr/bgf/fba