Bitcoin verlässt China? Chinas größte digitale Währungs-Handelsplattform Huobi führt USDT- und OTC-Geschäfte ein

Singapur (ots/PRNewswire) - Am 4. September 2017 gab ChinasZentralbank regulatorische Maßnahmen bekannt, die einen Stopp derBeschaffung von Geldmitteln durch Initial Coin Offerings sowieRückerstattungen von bereits auf diese Weise gesammelten Geldernverlangen.Am 31. Oktober kündigten mehrere große Bitcoin-Handelsplattformen,darunter auch Huobi, die vollständige Einstellung derHandelsgeschäfte digitaler Assets gegen den Yuan an und brachtendamit den Bitcoin-Handel in China zum Erliegen.In einer Stellungnahme vom 31. Oktober gab Huobi die Eröffnung vonNiederlassungen in Singapur, Südkorea, Hong Kong und Festlandchinabekannt und lieferte damit den Nachweis der globalen Fähigkeiten derDienste des Unternehmens. Dazu gehören Huobi.Pro, ein innovativerBörsendienst zum Handel von digitalen Assets für professionelleInvestoren weltweit; Huobi Korea, ein Börsendienst zum Handel vondigitalen Assets in koreanischen Won; Huobi China, einprofessioneller integrierter Informations- undForschungsdienstleister; sowie Huobi Wallet, dessen Mission es ist,Nutzer mit Digital-Asset-Management-Services zu versorgen.Huobi.Pro mit Hauptsitz in Singapur unterstützt Transaktionen mitinnovativen digitalen Assets.Am 26. Oktober gab Huobi.Pro die Unterstützung von USDT bekannt.Bei USDT handelt es sich um den von Tether ausgegebenen Token. DessenKoppelung an den US-Dollar gewährleistet die Stabilität derKryptowährung. Am 30. Oktober kündigte Huobi.Pro die bevorstehendeEinführung von Over-the-Counter-Transaktionen zur Unterstützung desPeer-to-Peer-Handels von gesetzlichen Zahlungsmitteln gegenKryptowährungen an.