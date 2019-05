Bitcoin verdoppelt sich 2019 – Ist die Krypto-Mania zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Bitcoin stieg am 14.05.2019 auf über 8.000 US-Dollar und die führende Kryptowährung hat sich in diesem Jahr bereits verdoppelt. Die meisten anderen wichtigen Kryptowährungen stiegen ebenfalls deutlich höher. Hier findest du eine Übersicht über die neueste Preisbewegung und darüber, was den Markt noch höher treiben könnte bzw. ob die Krypto-Manie, die wir Ende 2017 gesehen haben, wieder da ist.

Die heutigen Preise für Kryptowährungen

Bevor wir darüber nachdenken, warum Bitcoin und andere Kryptowährungen steigen, hier ein Blick darauf, wo die führenden Kryptowährungen im Moment stehen. Bitcoin ist allein am Dienstag, den 14.05.2019 um etwa 11 % gestiegen, in der vergangenen Woche insgesamt damit um 37 %. Das ist der jüngste Anstieg in einem anhaltenden Aufwärtstrend, da sich die führende Kryptowährung im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hat.

Es ist wichtig zu beachten, dass es bei den anderen führenden Kryptowährungen auch eine ziemlich starke Rallye gibt. Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash und Litecoin sind in der letzten Woche ebenso stark gestiegen.

Kryptowährung Preis in US-Dollar Tagesschwankung Veränderung pro Woche Veränderung im Jahresvergleich Bitcoin (BTC-USD) 8.196,20 USD 10,9 % 37,13 % 104 % Ethereum (ETH-USD) 209,44 USD 7,9 % 18,6 % 38 % Ripple (XRP-USD) 0,39 USD 17 % 26,7 % (12 %) Bitcoin Cash (BCH-USD) 397,12 USD 7,9 % 35,7 % 136 % Litecoin (LTC-USD) 91,10 USD 4 % 19 % 175 % EOS (EOS USD) 5,95 USD 8,5 % 20,7 % 103 %

PREISE UND TÄGLICHE ÄNDERUNGEN AM 14. MAI 2019 UM CA. 8:30 UHR EDT. DIE PREISE WERDEN GEGEBENENFALLS AUF DEN NÄCHSTGELEGENEN CENT GERUNDET.

Warum steigen die Kryptowährungen?

Es gibt keinen klaren Wachstumstreiber, der Bitcoin und andere Kryptowährungen höher treibt, ein starker Faktor ist allerdings ein erhöhtes institutionelles Interesse.

Im letzten Jahr gab es nur wenige neue Möglichkeiten, Kryptowährungen zu kaufen, es geht allerdings das Gerücht um, dass Fidelity sich darauf vorbereitet, den Kryptowährungshandel auf institutionelle Kunden auszudehnen.

Auch gibt es mehrere weitere Indikatoren für ein erhöhtes institutionelles Interesse, wie z. B. Rekord-Zuflüsse für den Bitcoin Investment Trust (WKN:A14S73), das wichtigste börsengehandelte Vehikel, das es Investoren ermöglicht, Bitcoin indirekt zu kaufen.

Das Potenzial für ein größeres institutionelles Interesse wurde die ganze Zeit über als einer der größten Wachstumstreiber für Kryptowährungen angesehen, aber die anhaltende Ablehnung von Bitcoin-ETFs durch die SEC und die jüngste Einstellung von Bitcoin-Futures durch Cboe Global Markets haben diese Begeisterung gebremst. Eine erneute Möglichkeit, dass institutionelle Gelder in den Markt fließen, könnte jedoch durchaus zu Kaufaktivitäten führen.

Ist die Krypto-Manie wieder da?

Es war sicherlich eine starke Rallye, aber man muss die Dinge weiterhin relativieren. Die überwiegende Mehrheit der Kryptowährungen (darunter alle sechs auf dieser Liste) liegt immer noch deutlich unter ihren Spitzenwerten von Ende 2017. Bitcoin liegt immer noch 37 % unter seinem Preis zu Beginn des Jahres 2018 und Ethereum ist weniger als ein Drittel dessen wert, was es zu diesem Zeitpunkt wert war. Der gesamte Kryptowährungsmarkt ist etwa 242 Mrd. US-Dollar wert, weit entfernt von seinem Höchststand von rund 800 Mrd. US-Dollar.

Es ist im Moment noch viel zu früh, um zu sagen, dass der Kryptowährungswahn von Ende 2017 und Anfang 2018 wieder da ist. Es gibt eine Erholung für den Markt, aber bis wir einige konkrete positive Wachstumstreiber wie ernsthaftes institutionelles Interesse oder die Einführung von Kryptowährungen bei Händlern haben, ist es unwahrscheinlich, dass Bitcoin und andere in naher Zukunft auf ihre früheren Höchststände ansteigen werden.

