Bitcoin und Tesla-Aktie – Was Google Trends über die Börse aussagt

Sogar die Bild-Zeitung ist zuletzt auf den Bitcoin-Hype aufgesprungen und gibt Ratschläge für den Einstieg in die Kryptowährung. Ob das digitale Zahlungsmittel überhaupt einen wahren Wert hat, darüber streiten sich die Experten. Gleichzeitig ist Elon Musk aktuell der reichste Mensch der Welt. Da sein Vermögen zu großen Teilen aus Tesla-Aktien (WKN: A1CX3T) besteht, hat er von der Kurssteigerung um mehr als 700 % in den letzten zwölf Monaten extrem profitiert.

Selbst wenn die nicht gerade pessimistischen Einschätzungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2022 eintreffen, wird das Unternehmen heute mit dem 62-Fachen des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gehandelt. Zum Vergleich, der Konzern des bisherigen Spitzenreiters Jeff Bezos Amazon (WKN: 906866) würde für den gleichen Zeitraum mit dem 17-Fachen gehandelt werden.

Was Google Trends über das Verhalten von Anlegern verrät

Wenn man verstehen möchte, was den deutschen Anleger bewegt, gibt es keinen Weg vorbei an Google Trends. Mit dem Tool ist es möglich, Einblicke in die Suchanfragen der User zu erhalten. Man kann verschiedene interessante Dinge ablesen. Das Thema Geldanlage interessiert den durchschnittlichen Deutschen offensichtlich wesentlich mehr unter der Woche. Besonders zur Börseneröffnung in Frankfurt am Vormittag sind deutliche Spitzen zu erkennen. Während sich für Aktien in den letzten 90 Tagen besonders Menschen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz interessierten, sind es beim Bitcoin viel mehr Stadtbewohner aus Berlin und Hamburg, die neben den Spitzenverdienern im Süden der Republik die Spitzenplätze belegen (Stand: 13.01.2020).

Die Neugier am Bitcoin ist in den letzten Wochen explodiert. Das Interesse an dem Thema Aktie ist seit dem Absturz im letzten März zwar auch stark gestiegen. Allerdings ist die Zahl der Websuchen für den Bitcoin aktuell größer, als sie es für Aktien vor dem Börsencrash war. Auch hier zur Einordnung: Vor wenigen Monaten erfreute sich das Thema Bitcoin noch ähnlicher Beliebtheit wie die Suchbegriffe ETF und Fonds. Diese führen auf Google im Vergleich zum Thema Aktie und inzwischen Bitcoin ein absolutes Schattendasein. Der Bitcoin ist einstweilen sogar beliebter als der geliebte Traum vom Eigenheim.

Ich kann mich täuschen, aber in meinen Augen kann man beim Bitcoin eine entstehende oder existierende Blase beobachten. Offensichtlich ist das Thema jetzt in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen und jeder will noch dabei sein. Ich setze lieber weiterhin auf Fonds, ETFs, Aktien und Immobilien als Formen der Geldanlage.

Welche Aktien neben Tesla sind besonders beliebt

Auch die beliebtesten Einzelaktien bei Google mahnen in meinen Augen zur Vorsicht. Vor einem Einstieg sollte man noch einmal ganz genau prüfen, was man kauft. Neben Tesla sind es Biontech (WKN: A2PSR2) und Nel (WKN: A0B733) welche die Spitzenplätze belegen. Die Papiere haben im vergangenen Jahr ebenfalls 156 bzw. 245 % Kurszuwachs verzeichnet. Beide Unternehmen waren in der Vergangenheit noch nicht profitabel und ein großer Teil der Fantasie ist wahrscheinlich eingepreist.

In meinen Augen fährt man mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig besser, wenn man sich Warren Buffett zum Vorbild nimmt. Aktieninvestments müssen nicht aufregend sein und die Unternehmen dürfen auch gerne langweilig sein. Amazon ist z. B. längst profitabel, wächst langfristig, dominiert mehrere Märkte auf der ganzen Erde und das Geschäftsmodell passt genauso gut in eine neue Welt wie das von Tesla. Nur ist der Hype bereits etwas verflogen und man muss keinen exorbitanten Preis bezahlen.

