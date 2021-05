Bitcoin und Ethereum: Die großen Hundeführen immer noch die Meute an!

Wie Aktien sind auch Kryptowährungen zyklisch. Bitcoin (CRYPTO:BTC), Ethereum (CRYPTO:ETH) und zahlreiche Altcoins befinden sich seit Monaten in einem Bullenmarkt.

Das Besondere an diesem Bullenzyklus ist, dass die meisten Kryptowährungen große Aufwärtsbewegungen im Einklang gemacht haben, im Gegensatz zu einem Trickle-Down-Zyklus, bei dem Geld zuerst in Bitcoin und Ethereum und dann in Altcoins fließt.

Es gibt viel Aufregung und Vorfreude auf dieses Wochenende, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung