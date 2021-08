Bitcoin- und Ethereum-bezogene Aktien: Heute in Bewegung!

Die Aktien mehrerer Kryptowährungsaktien, darunter Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA),RiotBlockchain Inc (NASDAQ:RIOT) und SOS LTD – ADR (NYSE:SOS), werden am Mittwochnachmittag im Einklang mit dem Preis von Bitcoin und Ethereum höher gehandelt.

Marathon Digital konzentriert sich auf das Mining digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen besitzt Kryptowährungs-Mining-Maschinen und ein Datenzentrum für das Mining digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen ist im Blockchain-Segment für digitale Währungen



