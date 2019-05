Bitcoin und Co. – das wird jetzt entscheidend!

Generell sind die Kryptowährungsmärkte zuletzt, wie von mir in Aussicht gestellt, weiter gestiegen. Daran konnten selbst die schlechten Nachrichten um BitFinex/Tether oder, ganz aktuell, Binance, nichts ändern. Nur für diejenigen unter meinen Leserinnen und Lesern, die nicht wissen um was es geht: Die Krypto-Börse Binance wurde gehackt und 7.000 Bitcoins gestohlen. Aber dazu am Ende noch etwas mehr!

Denn bevor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung