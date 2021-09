Bitcoin und Co.: Wie geht es weiter?

Erst vor wenigen Tagen, Anfang September, wurde in El Salvador der Bitcoin (BTC) als zweite, zusätzliche Landeswährung („legal tender“) neben dem US-Dollar eingeführt. In der Folge stieg der Kurs kurzfristig deutlich über 50.000 US$, was aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal gewesen ist. Doch leider erwies sich das als Fehlsignal – und folglich können die zuletzt gesehenen Kursverluste nicht wirklich verwundern. Doch wie weit geht es nun down?

Der Bitcoin, kurz: BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. ...





