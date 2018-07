Bitcoin und Co. - Was taugen Kryptowährungen als Geldanlage? (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Drei Prozent haben es bereits getan - undjeder dritte Deutsche kann es sich laut der aktuellen Digital-Studieder Postbank zumindest vorstellen, sein Geld in Kryptowährungenanzulegen. Warum digitale Währungen wie Bitcoin und Co. hierzulandeso beliebt sind, welche Renditechancen sie haben und welche Risiken,verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Kryptowährungen kann man weder sehen noch in die Handnehmen:O-Ton 1 (Tim Rehkopf, 12 Sek.): "Das sind vielmehr virtuelleZahlungsmittel, die digital von Computern über recht komplexe Formelnoder Algorithmen erzeugt werden. Und das macht dieses Thema fürVerbraucher im wahrsten Sinne des Wortes zunächst sehr schwieriggreifbar."Sprecherin: Sagt Tim Rehkopf von der Postbank. Mehr als 1.500Kryptowährungen gibt es inzwischen, darunter mit dem Bitcoin die wohlbekannteste. Sein Kurs ging 2017 regelrecht durch die Decke,inzwischen ist er allerdings um mehr als 65 Prozent eingebrochen.O-Ton 2 (Tim Rehkopf, 23 Sek.): "Erstaunlicherweise, so dieErgebnisse unserer Studie, schreckt das viele Bundesbürgerinnen und-bürger nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie werden sogar von diesenKryptowährungen angezogen und sind richtiggehend fasziniert davon.Frauen sind fasziniert, so ein Großteil der Antworten, von derUnabhängigkeit dieser Währung, denn Bitcoin und Co. werdenweitestgehend außerhalb des etablierten Bankensystems gehandelt.Männer dagegen werden durch die hohen Renditechancen angelockt."Sprecherin: Übrigens: Weil Kryptowährungen in letzter Zeit in denMedien verstärkt Thema waren...O-Ton 3 (Tim Rehkopf, 9 Sek.): "...halten sich viele Bundesbürgerinzwischen für sehr versiert auf diesem Gebiet. 20 Prozent derBefragten bescheinigen sich laut unserer Studie ein sehr gutes bisgutes Wissen."Sprecherin: Bei den 18- bis 34-Jährigen, den sogenannten DigitalNatives, sind es sogar rund 30 Prozent. Eine fataleSelbstüberschätzung sei das, meint Tim Rehkopf und warnt:O-Ton 4 (Tim Rehkopf, 18 Sek.): "Unserer Erfahrung nach besteht daeine reelle Gefahr, dass Menschen viel Geld verlieren können, wennsie in Kryptowährungen investieren. Zum Beispiel wissen nur wenige,dass Gewinne vollständig versteuert werden müssen, wenn sie nichtmindestens ein Jahr lang gehalten werden. Vor allem aber auch dasRisiko des Totalverlusts wird hier zu wenig berücksichtigt, was eseben bei klassischen Geldanlageformen so nicht gibt."Sprecherin: Wer trotzdem mit Bitcoin und Co. sein Glück versuchenwill, sollte aber niemals nur auf dieses eine Pferd setzen, sondernimmer auf mehrere.O-Ton 5 (Tim Rehkopf, 16 Sek.): "Denn so können etwaige Verlustedurch Gewinne aus anderen Geldanlagen dann möglicherweiseausgeglichen werden. Schlussendlich kann man auch sagen, man solltesich in diesen Anlageformen einen bestimmten Betrag festlegen, ab demman dann beim Handel bei etwaigen Verlusten vielleicht auch aussteigtund sich so ein eigenes Limit setzt."Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Beim Thema "Bitcoinund Co." überschätzen sich hierzulande sehr, sehr viele Menschen.Klicken Sie deshalb lieber erst mal auf postbank.de und informierenSie sich richtig über das Thema "Geldanlage", bevor Sie unnötig vielGeld in den Sand setzen.Pressekontakt:Tim RehkopfTel.:0228/920-12104mail:tim.rehkopf@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell